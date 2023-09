Bonus revisione auto e moto 2023: requisiti e come richiederlo

La Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n.178), ha introdotto all’articolo 1 comma 706 il bonus revisione auto, anche detto bonus veicoli sicuri. Si tratta di una misura che trova conferma anche nel 2023 e che prevede che gli automobilisti possano ricevere un rimborso dell’importo di 9,95 euro delle spese sostenute per la revisione moto ed auto obbligatoria effettuata nel corso dell’anno. Il beneficio di durata triennale scadrà alla fine del 2023, con gli aventi diritto che hanno dunque tempo fino al 31 dicembre per poterne godere. Si ricorda, a tal proposito, che il bonus revisione auto può essere richiesto soltanto una volta e per un solo veicolo.

Bonus revisione auto 2023

Il bonus revisione auto 2023 è stato introdotto per compensare l’aumento sulla tariffa della revisione entrata in vigore dal 1° novembre 2021 e pari allo stesso ammontare del beneficio. A poter beneficiare della misura sono tutti i proprietari di veicoli a motore, siano essi auto o moto, che dal 1° novembre 2021 e nei successivi anni hanno sottoposto il proprio mezzo di locomozione alla revisione obbligatoria. Come detto, la somma può essere richiesta una sola volta (nel triennio) e soltanto per un veicolo. A sostegno della misura sono stati stanziati 4 milioni di euro all’anno, per un totale di 12 milioni di euro, con le somme che vengono ripartite tra i beneficiari fino ad esaurimento delle scorte.

Gli importi del bonus revisione auto 2023

Il bonus revisione auto 2023 prevede un contributo di 9,95 euro per le spese sostenute per l’operazione obbligatoria sul proprio mezzo a motore. Si ricorda a tal proposito che il prezzo della revisione è di 54,95 euro, a cui va aggiunto:

- il 22% di Iva se si svolge la pratica in un centro privato; - la tariffa della motorizzazione di 10,20 euro; - le spese postali di 1,78 euro.

In totale, dunque, per la revisione auto nel 2023 sono necessari 79,02 euro, 9,95 dei quali possono essere recuperati con il bonus veicoli sicuri.

Scadenze e domanda

Per poter beneficiare del bonus revisione auto 2023 è necessario effettuare una richiesta a partire dal 3 aprile 2023 per le spese sostenute in corso d’anno. Fino al 3 marzo 2023, invece, era possibile fare richiesta per le revisioni del 2022. La scadenza definitiva delle richieste è fissata al 31 dicembre 2023. Per inoltrare la propria domanda è necessario accedere e registrarsi alla piattaforma www.bonusveicolisicuri.it con il proprio Spid, Cie o Cns. Sarà necessario riportare:

- il numero di targa del veicolo; - la data della revisione; - il codice Iban per l’accredito; - il nome e cognome dell’intestatario o co-intestatario del conto.

In presenza di errori riscontrati dall’utente in fase di caricamento, sarà possibile correggerli eliminando la precedente richiesta entro 3 giorni dall’inserimento dei dati. Una volta cancellata, si potrà procedere alla compilazione di una nuova richiesta. In caso di invio corretto, invece, sarà sufficiente attendere la verifica da parte del ministero dei Trasporti per ottenere il rimborso.