Bonus psicologo 2025, sbloccati nuovi fondi. Ecco chi lo riceverà

Roma, 11 febbraio 2025 – E’ al centro di molte polemiche, fra ritardi, difficoltà procedurali e pochi fondi, il bonus psicologo 2025. Sono molti anche gli psicologi che decidono di non aderire, considerando le lungaggini in tema di rimborsi. Ma una buona notizia è arrivata: sono stati sbloccati i fondi per accogliere oltre 3mila domande relative al 2024.

Sbloccati nuovi fondi che permetteranno ad altre 3.00 persone di ricevere il Bonus psicologo

Nell’attesa di vedere ufficializzato la stanziamento per il 2025, la Corte dei Conti ne ha approvato uno di 5 milioni di euro, col quale sarà possibile accogliere oltre tremila domande, per ottenere i 1.500 euro previsti da ogni singola persona. Si tratta di richieste che non erano state accettate lo scorso anno per mancanza di fondi, pur avendo tutti i requisiti.

Lo scorso luglio erano state infatti rese note le graduatorie, che avevano visto accogliere solo 3.325 domande su oltre 400mila presentate, in quanto erano stati stanziati appena 5 milioni, previsti dal Decreto Anticipi.

Dunque, la graduatoria potrà ora scorrere, e accogliere altre 3.300 domande, con contributi che prevedono un massimo di 30 sedute psicologiche, e 50 euro di rimborso per ogni singola seduta. Fra i requisiti di accesso vi è un Isee inferiore ai 50mila euro, e altri parametri che hanno determinato un ordine di accesso al bonus, per ora sufficiente solo per l’1,5% dei richiedenti. Ma nel 2025 sono previsti altri 10 milioni di euro, coi quali emettere circa altri 6.300 voucher. Il decreto attuativo con relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è previsto per aprile.

Per chi volesse presentare la domanda per accedere al bonus psicologo, è bene sapere che va effettuata esclusivamente online sul sito dell’Inps, accedendo con credenziali Spid o carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Per il 2025 ci saranno due mesi per presentare la domanda, anche se ancora l’Inps non ha comunicato il giorno di inizio. I requisiti per accedere al bonus sono la residenza in Italia e un Isee non superiore ai 50mila euro.

L’importo erogabile è il seguente:

fino a 1500 euro , per Isee inferiore ai 15mila euro;

, per Isee inferiore ai 15mila euro; fino a 1.000 euro per Isee compreso fra 15mila e 30mila euro;

per Isee compreso fra 15mila e 30mila euro; fino a 500 euro per Isee compreso fra 30mila e 50mila euro.

I suddetti problemi legati ai ritardi e alle poche disponibilità hanno fatto ridurre il numero dei professionisti aderenti alla convenzione. Secondo i dati Inps e dell’Ordine degli Psicologi, nel biennio 2022-2023 avevano aderito 28.126 professionisti, su 73.299 iscritti all’Ordine.

Nel 2024 il numero era salito a 33.274, salvo poi scendere a 31.969, dunque con un calo di oltre 1.300 psicologi. Fra i motivi per i quali sempre meno professionisti aderiscono, come detto, vi è sia la lentezza nei pagamenti, sia le procedure considerate troppo macchinose, con le risorse passate dalle regioni all’Inps ed ulteriori difficoltà e ritardi. Inoltre, sono stati segnalati casi di professionisti che hanno dovuto anticipare le sedute coperte dal bonus, e attendere i rimborsi anche per 18 mesi.