Confermato il bonus pneumatici nel 2025: fino a 100 euro

Roma, 7 febbraio 2025 – Anche quest’anno sarà possibile usufruire del bonus pneumatici. E’ stato infatti confermato dal governo Meloni questo contributo, nella misura massima di 100 euro per ogni automobilista. Vi sono come sempre alcuni parametri da considerare per poterlo ottenere, ma al di là del bonus è bene ricordare che la sostituzione semestrale degli pneumatici rappresenta un obbligo, che se disatteso comporta multe e rischi in tema di sicurezza stradale.

Importo sanzioni e limiti di accesso

Qualora non si provvedesse entro il 15 maggio a rimontare le gomme estive, ed entro il 15 novembre a montare quelle invernali, le multe nelle quali si potrebbe incappare variano da un minimo di 422 euro a un massimo di 1.695 euro (in caso si circoli con le gomme invernali in estate), e da un minimo di 87 euro a un massimo di 344 euro (in caso si circoli con gomme estive durante l’inverno). In alternativa occorre viaggiare (sulle strade e nelle zone che lo prevedono) con le catene invernali a bordo.

Per evitare questo rischio, dunque, è bene provvedere nei tempi previsti al montaggio dello pneumatico giusto, anche se questo può comportare spese non trascurabili. In tal senso può essere utile usufruire del bonus, dedicato ai possessori di autovetture e con un Isee non superiore ai 25mila euro. Il bonus permetterà l’acquisto di pneumatici definiti “ad alta efficienza energetica” o “a bassa resistenza al rotolamento”. Il limite massimo è di 100 euro per ogni automobilista, e nei prossimi giorni verrà resa nota la modalità di richiesta del contributo. Di certo sarà necessario conservare fattura dell’avvenuto acquisto e montaggio degli pneumatici.

Cosa prevede la legge

La legge sugli pneumatici stabilisce che essi devono essere in buone condizioni, con un battistrada minimo di 1,6 mm per i veicoli a motore, e adeguati alle specifiche del veicolo. Inoltre, è obbligatorio l’uso di pneumatici invernali o catene da neve in alcune aree e periodi dell’anno. Il Codice della Strada, agli articoli 79 e 82, richiede che gli pneumatici siano omologati, montati correttamente e conformi alle caratteristiche indicate sulla carta di circolazione. L’inosservanza può comportare multe, il ritiro della patente e la sospensione del veicolo dalla circolazione.

Consumi con gli pneumatici sbagliati

Oltre che un pericolo per sé, per i propri passeggeri e per gli altri automobilisti e utenti della strada, l’uso degli pneumatici errati comporta anche un consumo di carburante maggiore del 5%, mentre l’uso di pneumatici sgonfi lo aumenta del 4%. E’ dunque anche un tema di risparmio quello di montare le giuste gomme, se si considera che una famiglia in media spende non meno di 1200 euro annui di carburante, quindi il 4%-5% di consumo in più corrisponde a 50-60 euro annui che si potrebbero risparmiare. Inoltre, alcune polizze assicurative prevedono la possibilità di rivalsa dell’istituto che ha emesso la polizza, qualora il veicolo non fosse, al momento del sinistro, in regola con il montaggio delle gomme previste, che riducono la sicurezza del veicolo.