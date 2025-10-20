Bonus patente fino a 2.500 euro, click day oggi 20 ottobre: chi può ottenerlo (senza limiti Isee) e come fare domanda

Lunedì 20 ottobre 2025 alle ore 12 è partito il click day per il bonus patente. Il valore: fino a 2.500 euro per ogni beneficiario. L’incentivo è rivolto alle persone tra i 18 e i 35 anni che vogliano prendere la patente C (C, CE, C1, C1E) o la patente D (D, DE, D1, D1E) per il trasporto di merci o di persone, oltre alla Carta di qualificazione del conducente (CQC). Non sono stato stabiliti requisiti di reddito o Isee. Il bonus copre l'80% della spesa, fino a un massimo di 2.500 euro. Si deve fare domanda sulla piattaforma online dedicata, gestita dal ministero dei Trasporti (qui il link). Il bonus sarà erogato in ordine cronologico: viene “premiato” chi si presenta per primo. Vince il più svelto.

Stanziamento complessivo di 4,7 milioni di euro

Bonus Patente Autotrasporto, click day al via. A partire dalle 12 di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, è attiva la piattaforma online del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la presentazione delle domande relative all'incentivo. Lo stanziamento complessivo previsto per questa nuova fase è di 4,7 milioni di euro.

A chi è destinato, a cosa serve, a quanto ammonta il bonus

L’incentivo è destinato a giovani tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, che intendono conseguire le patenti professionali necessarie per la guida di veicoli destinati al trasporto di persone o merci.

Una patente di guida

Il contributo aperto agli stranieri in regola

Non è necessaria la cittadinanza per partecipare al click day: basta essere residenti in Italia con permesso di soggiorno in regola. Una novità rispetto al passato: il bonus patente era destinato in passato solo ai cittadini italiani e quelli di Paesi dell'Unione europea.

Gli enti di formazione accreditati

Il contributo copre fino all’80% delle spese sostenute per la formazione, fino a un massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario, e può essere utilizzato esclusivamente presso enti di formazione accreditati. Non sono previsti limiti di reddito o Isee.

Le patenti escluse dal bonus

Il bonus non copre i costi delle patenti A e B, cioè quelle di moto, motorini e automobili. È riservato ai cittadini che vogliono prendere una patente C – trasporto di persone – o una patente D – trasporto cose – o la Carta di qualificazione del conducente (CQC) che serve per guidare professionalmente mezzi di trasporto merci o persone che pesano più di 3,5 tonnellate (pullman e tir, ad esempio).

La piattaforma e i finanziamenti (fino a esaurimento)

Le domande possono essere inoltrate fino a esaurimento delle risorse attraverso la piattaforma ufficiale. Per fare domanda questo è il link di riferimento. Una volta online sul sito è necessario inserire i dati personali: carta d'identità, codice fiscale e permesso di soggiorno per i cittadini stranieri. Nella procedura bisogna certificare di essere iscritti a un corso di guida (sono richieste le informazioni sulla pratica).