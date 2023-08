Bonus Giovani Neet: cos'è, come ottenerlo

Milano, 26 agosto 2023 – I Neet sono un gruppo di persone che, in termini statistici e sociologici, rappresentano coloro che non sono impegnati in attività di studio, lavoro o formazione. L’acronimo si riferisce all’espressione inglese “Not in Education, Employment, or Training”. Si tratta di giovani che non stanno studiando, non sono impiegati in alcuna occupazione, non sono coinvolti in programmi di formazione. Secondo le statistiche dell’Istat, questa fascia in Italia comprende circa 1,7 milioni di soggetti tra i 15 e i 29 anni.

Cos’è il Bonus Giovani Neet

Negli ultimi anni gli interventi governativi e le politiche giovanili hanno puntato a ridurre il numero dei Neet, cercando di reinserirli nell'istruzione, nell'occupazione o in progetti formativi per favorire il loro sviluppo e la loro integrazione nella società e nell'economia. Un esempio è il bonus Giovani Neet. A partire dal 31 luglio 2023 è possibile accedere al modulo online sul sito dell'Inps per presentare la richiesta per usufruire dell’incentivo.

A chi spetta

Questa misura, inserita nel decreto legislativo sul lavoro, intende facilitare le assunzioni di giovani che non hanno ancora compiuto 30 anni e che rientrano nella categoria descritta sopra e sarà applicabile per le assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. Le imprese interessate all’agevolazione – che invece non riguarda i dipendenti degli enti pubblici – devono essere private e devono assumere giovani al di sotto dei 30 anni con un contratto a tempo indeterminato oppure con un contratto di apprendistato professionalizzante. Sono esclusi dal Bonus in questione i rapporti di lavoro domestico e il contratto di lavoro intermittente.

Come funziona

Le aziende che presentano la richiesta e risultano idonee riceveranno dallo Stato un contributo pari al 60% del salario lordo dell'individuo assunto, per l’arco di un anno. L’importo diminuirà al 20% del salario se si accumula con altri incentivi o supporti finanziari. La domanda per la fruizione del Bonus va trasmessa al sito dell’Inps che, entro cinque giorni, comunica la disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo. Il Bonus Giovani Neet viene riconosciuto alle imprese ritenute in possesso dei requisiti richiesti secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di fondi insufficienti la procedura si interrompe. Entro sette giorni dalla comunicazione ricevuta dall’Inps occorre procedere con l’assunzione del lavoratore e, sempre entro una settimana, bisogna comunicare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, avvalendosi ancora della modalità telematica, l'avvenuta stipula del contratto. In caso contrario saranno persi i fondi attributi. Per il datore di lavoro sono previsti conguagli mensili. L’agevolazione dura 12 mesi.