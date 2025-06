Bonus giovani 2025, ecco quando scatta lo sconto di 500 euro

Roma, 20 giugno 2025 – Via libera al bonus giovani 2025 ma solo se c'è un incremento netto dell'organico dell'azienda. Arrivano le nuove precisazioni sulla norma contenuta nell'ultima manovra economica e destinata a promuovere l'occupazione proprio nella fascia più debole del mercato del lavoro, quella dei giovani. Ecco, nel dettaglio, le novità che riguardano questo incentivo.

L'incentivo

L’Inps, nella sua nota, ricorda che la misura di tale incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. La soglia massima dello sconto è di 500 euro al mese per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata dalla manovra e nel “rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027”.

Quando scatta il bonus

Il Ministero del Lavoro ha comunicato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa. Nello specifico, all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il predetto Dicastero ha precisato che “la legittima fruizione dell’esonero contributivo in esame, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione”.

I nuovi moduli

Alla luce delle novità l’Inps ha informato anche che è risultato necessario un aggiornamento delle procedure attuative e del modulo di domanda.

A chi si applica

Va ricordato che il bonus si applica alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 che riguardano giovani:

- con meno di 35 anni di età alla data dell'assunzione

- mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa.