Bonus estate lavoratori del turismo: 15% in più per notturni e straordinari festivi

Un incremento allo stipendio dei lavoratori del settore turismo, ma non solo. Anche un incentivo per contrastare la carenza di personale del settore. Cos’è? E’ il Bonus Turismo.

Bonus estate settore turismo

Arriva un bonus del 15% sui compensi per il lavoro notturno e per gli straordinari festivi effettuati nella stagione estiva dei lavoratori del turismo.

E' quanto prevede un emendamento al decreto lavoro approvato dalla X Commissione del Senato. La norma stabilisce l’introduzione del Bonus nel periodo che va dal 1 giugno 2023 al 21 settembre 2023.

Il Bonus spetta "ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito.

Il Bonus sarà pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario" effettuato nei giorni festivi.

Il bonus sarà riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito 2022 non superiore a 40.000 euro.

"Con il bonus estate per i lavoratori del turismo, che prevede un trattamento integrativo del 15% per la stagione estiva, manteniamo fede alla parola data qualche settimana fa. La direzione giusta per aumentare l'attrattività del settore, fronteggiare il problema della carenza di personale, migliorare le condizioni di lavoro e favorire una maggior stabilità occupazionale". Così il Ministro del turismo Daniela Santanchè il bonus estate per i lavoratori del turismo.