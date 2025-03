No al bonus elettrodomestici 2025 più semplice. Niente sconto in fattura, resta il click day

Roma, 26 marzo 2025 – L’idea era quella di rendere più semplice usufruire del Bonus elettrodomestici attraverso lo sconto in fattura e senza un click day. Ma così non sarà. è saltata infatti la proposta di modifica del bonus elettrodomestici avanzata come emendamento al decreto bollette.

La norma, a firma Silvio Giovine (FdI), è stata dichiarata inammissibile nel corso dell'esame in commissione Attività produttive alla Camera. La modifica, come detto, prevedeva l'introduzione del meccanismo dello sconto in fattura (eliminando il click day) e l'eliminazione della classe energetica di riferimento.

L’ultima legge di bilancio ha introdotto un Bonus elettrodomestici previsto fino a 100 euro (200 euro per famiglie con Isee fino a 25mila euro) per chi cambia elettrodomestico passando a classi energetiche migliori.

Il contributo ammonta al 30% della spesa fino a 100 euro che diventano 200 euro se l’Isee è inferiore a 25 mila euro. Per ottenere il contributo, è necessario che:

l’elettrodomestico deve esser di classe inferiore a quello rottamato ;

; venga smaltito un altro elettrodomestico.

Il bonus elettrodomestici è riconosciuto solo per l’acquisto di un solo elettrodomestico.

Resta comunque la detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per l’anno 2025, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Negli anni precedenti il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è stato di 5.000 euro per il 2024 e di 8.000 euro per il 2023.

Il pagamento deve essere tracciabile e va dunque effettuato con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31 dicembre 2025 mobili ed elettrodomestici nuovi di classe:

non inferiore alla classe A per i forni ,

, non inferiore alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie ,

, non inferiore alla classe F per i frigoriferi e i congelatori

Chi lo richiede deve aver realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.