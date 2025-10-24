Bonus elettrodomestici 2025: da quanto, come funziona e come richiederlo. Tutti i requisiti

Roma, 24 ottobre 2025 – Partirà a inizio novembre la corsa al nuovo bonus elettrodomestici, il contributo pensato per chi decide di sostituire i propri apparecchi con modelli più efficienti e sostenibili.

Come anticipa Il Sole 24 Ore, lo sconto sarà applicato direttamente in fattura, fino al 30% del prezzo d’acquisto. Il tetto massimo è fissato a 100 euro per tutti, che diventano 200 per le famiglie con un Isee inferiore a 25 mila euro. Il fondo complessivo messo a disposizione dal ministero delle Imprese e del Made in Italy ammonta a 48,1 milioni di euro. Ogni nucleo familiare potrà usufruire del bonus una sola volta, per l’acquisto di un singolo elettrodomestico.

La richiesta si potrà presentare attraverso l’app IO o sul portale dedicato, accedendo con Spid o Carta d’identità elettronica. L’utente dovrà dichiarare di voler sostituire un elettrodomestico vecchio con uno di classe energetica superiore e, se in possesso dei requisiti, indicare il proprio Isee per ottenere il contributo maggiorato. Le domande saranno accolte fino all’esaurimento dei fondi. In caso di rinunce o pratiche non concluse, l’incentivo verrà riassegnato ai richiedenti inseriti nella lista d’attesa.

Anche le imprese avranno un ruolo preciso. I produttori dovranno inviare la richiesta di adesione a Invitalia tramite posta elettronica certificata. Dopo i controlli, riceveranno l’autorizzazione a caricare sul portale l’elenco dei modelli ammessi al bonus. I venditori, sia fisici sia online, dovranno invece registrarsi su PagoPa, sottoscrivere digitalmente il contratto di partecipazione e indicare almeno un punto vendita. L’elenco dei negozi aderenti sarà consultabile online, così che il consumatore possa scegliere dove utilizzare il proprio voucher.

Il bonus sarà valido solo per i grandi elettrodomestici prodotti in Europa. Si tratta di apparecchi destinati a sostituire un modello analogo, che dovrà essere rottamato. Restano esclusi i piccoli elettrodomestici come phon o frullatori. Le nuove apparecchiature dovranno rispettare precisi standard di efficienza:

lavatrici, lavasciuga e forni dovranno appartenere almeno alla classe A ,

dovranno appartenere almeno alla , le cappe alla B,

lavastoviglie e asciugabiancheria dovranno raggiungere la classe C

dovranno raggiungere la frigoriferi e congelatori non potranno scendere sotto la classe D

non potranno scendere sotto la piani cottura dovranno rispettare i limiti ambientali previsti dal Regolamento Ue n. 66 del 2014.

Chi acquista online potrà inserire il codice del voucher prima del pagamento. Nei negozi fisici, invece, sarà l’operatore a validare il bonus accedendo al portale con le proprie credenziali.