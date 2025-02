A chi spetta il bonus diabete? Nel 2025 fino a 525 euro mensili di contributo

Roma, 25 febbraio 2025 – E’ una delle malattie più diffuse e più infingarde, capace di restare latente per anni, o anche di manifestarsi con sintomi ambigui. Infatti, sono 1,5 milioni gli italiani che non hanno ancora ricevuto una diagnosi, pur vivendo in condizioni borderline o avendo già sviluppato in forma lieve la patologia. Si tratta del diabete, la cosiddetta “malattia dei ricchi”, come ebbe a definirla il medico indiano Sushruta, quando notò che colpiva prevalentemente gli occidentali, maggiori consumatori di cibi raffinati, zuccheri e bevande alcoliche. E stiamo parlando di circa 2.800 anni fa. Una malattia dunque antichissima, per la quale ad oggi ancora non esiste una cura definitiva.

Quello che esiste, però, è un aiuto economico previsto dal Governo, con il quale si cerca nel concreto di aiutare le persone che soffrono di tale patologia. In Italia sono circa 4 milioni di persone, ma il dato non tiene conto di coloro i quali ad oggi non hanno ancora ricevuto una diagnosi ufficiale, pur avendo già molti sintomi. E proprio la certificazione della malattia è ovviamente il requisito principale per ottenere il bonus. Occorre che essa arrivi da una commissione medica dell’Inps, che assegnerà una percentuale di invalidità in base al grado di severità del diabete. Per quello mellito di tipo 1 e 2, cioè con complicanze micro-macroangiopatiche e manifestazioni cliniche di medio grado, l’invalidità sarà tra 41% e 50%; per quello mellito insulino-dipendente con scarso controllo metabolico e iperlipidemia non trattabile con le terapie standard, l’invalidità sarà fra 51% e 60%; per nefropatia, retinopatia e maculopatia diabetica, l’invalidità sarà fra 91% e 100%. Per ottenere il bonus, occorre avere un’invalidità minima del 75%.

Il contributo economico del Governo varia da un minimo di 315 euro ad un massimo di 525 euro, in base all’invalidità certificata, e verrà corrisposto per 13 mensilità. Per richiedere il bonus occorre rivolgersi al medico di famiglia per una prima valutazione, farsi prescrivere specifici esami diagnostici, quindi effettuarli e consegnare i referti al medico, il quale in caso di positività li invierà all’Inps per ulteriore valutazione di invalidità. Quindi si dovrà effettuare la visita e attendere comunicazioni in merito alla concessione del bonus.

Esistono anche altre agevolazioni per i diabetici, come l’esenzione totale per acquistare dispositivi tecnologici per il monitoraggio continuo dell’indice glicemico, nonché l’esenzione dal ticket sanitario per esami e farmaci correlati alla patologia. Inoltre, vi sono agevolazioni nel lavoro, in quanto si verrà iscritti alle categorie protette, e si potrà andare in pensione anticipata se si hanno almeno 20 anni di contributi e l’80% di invalidità minima, già al raggiungimento dei 55 anni e 7 mesi per le donne, e di 60 anni e 7 mesi per gli uomini. Sono poi possibili agevolazioni fiscali per acquistare un veicolo: si potrà infatti detrarre il 19% del costo se il mezzo è usato per trasportare persone con disabilità.