A chi spetta il bonus Cultura da 500 euro e la differenza con la Carta del merito

Roma, 17 febbraio 2025 – Anche per il 2025 il governo ha confermato le agevolazioni per gli studenti previste dal bonus Cultura che, tuttavia, cambierà forma rispetto alla sua versione originaria. Già dal 2024, infatti, sono cambiate le regole per il beneficio che viene concesso ai 18enni e sono state create la Carta della cultura e la Carta del merito, misure che trovano conferma anche nell'anno in corso. C'è tempo fino al 30 giugno 2025 per richiedere la “Carta della cultura giovani” e la “Carta del merito”, ciascuna del valore di 500 euro, cumulabili tra loro. Sarà possibile acquistare i beni consentiti fino al 31 dicembre 2025.

Cosa cambia

L'originario bonus Cultura, anche detto bonus 18app, introdotto per la prima volta dal governo Renzi nel 2016, è stato modificato nel 2024. La misura consentiva agli studenti che compivano 18 anni di ricevere una prepagata dal valore di 500 euro da usare per rafforzare la propria cultura. Dallo scorso 31 gennaio però è stata sostituita dalla Carta della cultura giovani e dalla Carta del merito. Nel 2025 entrambe le misure sono state confermate, con la Carta della cultura che di fatto sostituisce il bonus 18app e la Carta del merito che valorizza invece i risultati degli studenti che si sono distinti in positivo per le loro prestazioni scolastiche.

Carta della cultura 2025

Il fine della Carta della cultura 2025 è incoraggiare la partecipazione dei più giovani alla vita culturale del Paese. Ecco dunque che, al compimento dei 18 anni, gli studenti italiani ricevono la somma di 500 euro da utilizzare per comprare libri, corsi di formazione, abbonamenti a riviste e giornali (sia cartacei che digitali), biglietti per concerti, musei e spettacoli. I beneficiari devono avere un valore Isee inferiore a 35mila euro. Si ricorda che nel 2025 tale agevolazione spetta ai nati nel 2006, cioè a coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2024.

Carta del merito 2025

La Carta del merito 2025 viene concessa soltanto ai giovani studenti che si sono distinti per il loro rendimento scolastico. Anche in questo caso, il valore nominale della misura è di 500 euro, che vengono concessi a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità con una votazione pari a 100 o 100 e lode entro i 19 anni di età. Le somme ricevute dovranno potranno essere ricevute l’anno successivo a quello del conseguimento della maturità.

Come richiedere i bonus Cultura 2025

Gli aventi diritto ai bonus Cultura 2025 devono presentare regolare domanda per riceverli, con le due misure che sono tra loro cumulabili. Questo vuol dire che chi ha conseguito il diploma con una votazione di 100 o 100 e lode entro i 19 anni potrà ricevere un incentivo totale di 1.000 euro (500 + 500) in base all’Isee. La domanda può essere presentata dal 31 gennaio al 30 giugno 2025, sul portale ufficiale del ministero della Cultura accedendo tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica). Una volta effettuata la richiesta, e ottenuta la conferma via e-mail, i bonus saranno visibili e utilizzabili sulla piattaforma.

Cosa si può comprare con il bonus Cultura

Le somme possono essere spese per: libri; abbonamenti a quotidiani e periodici (anche digitali); biglietti per il teatro, il cinema e altri spettacoli dal vivo; biglietti per musei, mostre, eventi culturali, parchi naturali e aree archeologiche; corsi di lingua, musica, teatro e danza. Sono esclusi, invece: videogiochi; abbonamenti alle piattaforme di streaming; opere pornografiche; opere che incitano alla discriminazione e alla violenza.