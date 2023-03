Bonus Cultura 18 anni per i nati nel 2003. Per spenderlo c'è tempo fino a oggi. Come fare

18 app

E’ sempre il momento giusto per dedicarsi alla cultura. Ma oggi, 28 febbraio, per tutti i nati nel 2003, lo è ancora di più. Un secondo prima di mezzanotte infatti scadrà il tempo disponibile per spendere il ‘Bonus cultura’ di 500 euro assegnato a tutti coloro che sono diventati maggiorenni nel 2021. Cos’è il Bonus Cultura Istituto nel 2016, è un contributo che viene elargito una tantum dallo Stato a tutti coloro che compiono 18 anni. Il vincolo riguarda i settori nei quali può essere speso e che spaziano appunto a 360 gradi nell’ambito culturale comprendendo l’acquisto di abbonamenti (cartacei o digitali) a quotidiani, di biglietti di ingresso a cinema, teatri e musei, la partecipazione a corsi musicali, teatrali o di lingua straniera e ancora l’acquisto di prodotti musicali, sia in formato fisico (cd o vinili), sia online. Sono però escluse le piattaforme streaming e (ovviamente) i contenuti che incitano alla violenza o al razzismo. Niente da fare neanche in relazione agli acquisti di smartphone, tablet o computer. Come fare E’ importante precisare che per i nati nel 2003, queste ultime ore del 28 febbraio possono soltanto servire a spendere il bonus già ricevuto. La presentazione della domanda doveva infatti...