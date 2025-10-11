Bonus casa: la Spagna fa il 60%, l’Italia frena. E le nostre Pmi ora guardano a Madrid

Roma, 11 ottobre 2025 - La Spagna si muove con cifre chiare e procedure snelle. Il governo di Madrid ha infatti mantenuto detrazioni fiscali tra il 20% e il 60% per lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e sostenibilità, con tempi certi di rimborso e certificazioni energetiche obbligatorie. Il risultato è un comparto edilizio in crescita, con cantieri attivi e investimenti stabili, grazie anche al sostegno dei fondi europei NextGenerationEu. Insomma, un piano di incentivi che si muove con numeri da far invidia a chi in Italia ha vissuto la stagione del 110%.

La Spagna ha mantenuto detrazioni fiscali fino al 60% per lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e sostenibilità (Afp)

L’eldorado iberico e Pmi

Che molte imprese italiane guardino alla Spagna ce lo dice il report Ansa: il 71% delle aziende italiane già attive nel Paese iberico prevede di aumentare le proprie operazioni. Nel frattempo, la Spagna ha attratto investimenti esteri per 304 miliardi di euro tra il 2015 e il 2024, contro 191 miliardi dell’Italia, confermando l’attrattività crescente del mercato iberico. In questo contesto, anche le imprese edili italiane potrebbero essere allettate dagli incentivi chiari e stabili del settore residenziale, dalle detrazioni fiscali fino al 60% alle garanzie sui finanziamenti, strumenti che in Italia restano più complessi e incerti.

Il modello spagnolo

Le detrazioni fiscali spagnole sono disciplinate dall’Agencia Tributaria e confermate dal Real Decreto-ley 19/2021, prorogato fino al 31 dicembre 2025. Gli interventi su edifici residenziali completi, che riducono almeno del 30% il consumo di energia primaria non rinnovabile o migliorano la classe energetica globale, beneficiano di una detrazione del 60% fino a un massimo di 15.000 euro per contribuente, da applicare direttamente nella dichiarazione Irpf. Non sono cumulabili né cedibili, ma questo garantisce stabilità: il proprietario sa esattamente quanto può detrarre e come, senza dover gestire crediti cedibili o “sconti in fattura”. Oltre alle detrazioni – se vogliamo proprio dirla tutta – lo Stato spagnolo affianca strumenti di finanziamento e garanzie pubbliche per l’acquisto della prima casa, gestiti dall’Ico (Istituto ufficiale del credito), riducendo la necessità di grandi risparmi iniziali e facilitando l’accesso al credito. Anche le imprese italiane già presenti in Spagna possono approfittare di questo quadro chiaro, seppure con limitazioni legate alla residenza fiscale.

La manovra del ridimensionamento

In Italia la musica è diversa: tasse, incentivi complessi e bonus intricati pesano sul settore edilizio. Nella prossima legge di Bilancio 2026, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti conferma la proroga del bonus casa con detrazione del 50% per le ristrutturazioni sulla prima abitazione e del 36% per le seconde case, scongiurando per ora la riduzione prevista al 36% e al 30% nel biennio 2026–2027. La misura non sarà legata al reddito, ma i tempi di rientro delle detrazioni potrebbero accorciarsi da dieci a cinque anni. Un sospiro di sollievo per le famiglie, certo, ma non abbastanza per riaccendere il motore del settore edilizio, dopo la fine del Superbonus.

Il salasso del Superbonus

Il conto del Superbonus in Italia è diventato uno dei temi fiscalmente più dolorosi dell’ultima legislatura. Introdotto nel 2020 dal Governo Conte II, il Superbonus 110% permetteva di detrarre dalle tasse più dell’intero costo dei lavori di ristrutturazione mirati all’efficienza energetica e alla sicurezza sismica. In poco più di tre anni, la misura è costata allo Stato circa 129 miliardi di euro, molto più dei 35 miliardi previsti inizialmente, e considerando anche gli altri bonus edilizi, l’impatto complessivo supera i 200 miliardi. Di fronte a questo bilancio salato, la Spagna mostra come incentivi chiari e prevedibili possano sostenere realmente il settore edilizio, mantenendo cantieri attivi e investimenti stabili.