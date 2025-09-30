Guida semplice ai bonus casa: cosa cambia dal 2026. Le tabelle con aliquote e detrazioni

Roma, 30 settembre 2025 – In attesa della prossima manovra economica 2026, dove potrebbero esserci ulteriori novità, il sistema delle agevolazioni fiscali per la casa ha cambiato volto. Se da un lato molte detrazioni sono state prorogate fino al 2027, dall’altro la loro fruizione sarà più selettiva e meno generosa. Aliquote ridotte, criteri di accesso più stringenti e attenzione crescente al reddito dei contribuenti: è questo il nuovo scenario disegnato dalla riforma fiscale sui bonus edilizi e contenuto in una guida messa a punto dall’Ance, l’Associazione dei Costruttori.

Guida grafica ai bonus edilizi: la tabella di Ecobonus+Sismabonus

Cosa cambia

Il cambiamento principale riguarda le percentuali di detrazione. Fino al 2024, era possibile detrarre dal 50% all’85% delle spese sostenute, in base all’intervento e alla tipologia dell’immobile. Dal 2025, invece, il sistema viene semplificato e ridotto:

si potrà detrarre il 50% solo se si interviene sulla propria abitazione principale; negli altri casi (seconde case, immobili affittati, pertinenze), la detrazione scende al 36%;

nel biennio 2026–2027 le aliquote calano ulteriormente, rispettivamente al 36% e 30%.

A contare non sarà più tanto il tipo di lavoro, ma chi lo fa e su quale immobile. Questo significa che i contribuenti dovranno fare molta attenzione a rientrare nei requisiti per poter usufruire delle agevolazioni più alte.

Cambia anche il rapporto tra bonus e reddito: per la prima volta, viene introdotto un tetto alla detraibilità per chi ha un reddito superiore a 75.000 euro, con un meccanismo che tiene conto del numero di figli. Un chiaro segnale di svolta verso un uso più “mirato” delle agevolazioni fiscali.

Guida grafica ai bonus edilizi: la tabella del Sismabonus

Cosa resta

Nonostante la stretta, molti bonus vengono confermati fino al 2027. Le detrazioni ci saranno ancora, anche se con percentuali più basse. In particolare: Il Bonus Ristrutturazioni resta in vigore, con un tetto di spesa invariato a 96.000 euro per unità immobiliare. Cambia però l’aliquota, che dal 2025 sarà più bassa per chi non ristruttura la propria abitazione principale.

Guida grafica ai bonus edilizi: la tabella del Bonus barriere architettoniche

L’Ecobonus, dedicato alla riqualificazione energetica, continuerà a essere disponibile, ma dal 2025 non includerà più le sostituzioni di caldaie alimentate a combustibili fossili. Un passo deciso verso l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.

Il Sismabonus rimane attivo, ma perde uno dei suoi elementi più premianti: il passaggio di classe di rischio non influirà più sull’aliquota, che viene uniformata a quelle degli altri bonus. In pratica, anche gli interventi antisismici si allineano al nuovo schema: 50% per la prima casa, 36% per il resto.

Guida grafica ai bonus edilizi: la tabella dell'Ecobonus

Il Bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche è tra i pochi a non subire modifiche: resta invariato al 75% per tutto il 2025, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile. Anche il combinato Ecobonus + Sismabonus, valido per i lavori congiunti in condominio, resta attivo. Ma le aliquote super potenziate all’80% o 85% scompaiono. Si applicano le nuove percentuali, più basse, e uniformate agli altri interventi. Infine, nessuna variazione sostanziale per i bonus legati all’acquisto di box pertinenziali o abitazioni ristrutturate, che continueranno a essere fruibili fino al 2027, salvo nuovi interventi legislativi.