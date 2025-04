Scatta oggi il bonus bollette: sconto di 1,64 euro al giorno per 4 mesi

Roma, 1 aprile 2025 – Sarà applicato a partire da oggi il bonus bollette di 200 euro. O meglio sarà applicata l’estensione di questo contributo alle famiglie che hanno un Isee inferiore ai 25.000 euro. Ma a chi spetta il bonus? Su quali bollette verrà conteggiato? Come sarà applicato?

Per rispondere all’aumento dei costi delle bollette di luce e gas, a fine febbraio, il governo ha varato il Decreto energia: 3 miliardi di euro, suddivisi tra 1,6 miliardi per le famiglie e 1,4 miliardi per le imprese.

Il Decreto varato dal consiglio dei ministri del 28 febbraio stabilisce l’estensione del bonus da 200 euro alle famiglie con un Isee inferiore ai 25.000 euro.

Il bonus era già in vigore per:

nuclei familiari con indicatore Isee non superiore a 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli a carico;

per famiglie con massimo 3 figli a carico; nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore Isee non superiore a 20.000 euro

In questi due casi il bonus raddoppierà passando da 200 a 400 euro con uno sconto quotidiano di 3,28 euro. Lo sconto sarà applicato automaticamente a chi, naturalmente, ha fornito in modo corretto l’Isee all’Inps. In caso di nuova richiesta il bonus sarà riconosciuto nel primo trimestre disponibile (verrà riconosciuto 3-4 mesi dopo la data di attestazione dell’Isee).

Il Bonus bollette sarà erogato a partire dal 1 aprile fino al 31 luglio 2025. Quattro mesi nei quali, chi ne ha diritto, si vedrà applicare lo sconto complessivo di 200 euro. Il bonus sarà applicato solo su una fornitura fra gas o elettricità come precisa il sito di Arera dove si possono consultare i vari dettagli.

Il Bonus sarà applicato tramite uno sconto giornaliero di 1,64 euro per 4 mesi, dal 1 aprile al 31 luglio. Come detto viene erogato automaticamente. In presenza dei requisiti di reddito, l’Inps invia i dati del nucleo familiare al Sistema Informativo Integrato (SII). Il SII acquisisce le informazioni dall’Inps, identifica le forniture da agevolare e le comunica a venditori e distributori di energia elettrica e gas, indicando il periodo di validità dell’agevolazione. L’utenza su cui viene applicato il Bonus deve essere intestata a una persona presente nel nucleo indicato dall’Isee.