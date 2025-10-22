Bonus auto elettriche 2025, click day oggi dalle 12. Lo sconto arriva fino a 11mila euro

Roma, 22 ottobre 2025 – Scatta oggi alle 12 il click day per gli incentivi alle auto elettriche. Il sito del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è pronto a ricevere una nuova ondata di cittadini armati di mouse e Isee, pronti a trasformare il sogno dell’auto a emissioni zero in realtà concreta. L’ecobonus 2025 si differenzia dalle precedenti edizioni: fino a 11mila euro a fondo perduto per le persone fisiche con Isee fino a 40mila euro e fino a 20mila euro per le microimprese che acquistano veicoli commerciali. Per accedere all’incentivo sarà necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5 e risultare primo intestatario dell’auto da almeno sei mesi.

La revisione delle aree urbane funzionali, da 1.892 a 2.260 comuni, ha permesso di allargare la platea dei beneficiari, evitando penalizzazioni e garantendo continuità dei diritti. Nonostante ciò, circa la metà degli italiani rimarrà comunque esclusa, non vivendo in città con forte pendolarismo. Anche per questo il provvedimento non piace ai concessionari, che lamentano i troppi paletti messi dal governo.

Fiat segnala un boom di accessi agli showroom, più che raddoppiati grazie all’effetto incentivo. L’iniziativa “Elettrico Facile” mette a disposizione assistenza completa per prenotare i voucher e semplificare le procedure, rendendo la mobilità elettrica concreta e alla portata di tutti. Tra le offerte più interessanti spiccano la 500e e la Grande Panda elettrica, entrambe a partire da 9.950 euro, con autonomie fino a 320 km, e il B-SUV 600e, con oltre 400 km e guida assistita di Livello 2, disponibile a 20.750 euro.

Il decreto 2025, finanziato con 597 milioni dal Pnrr, mira a raggiungere entro il primo semestre 2026 almeno 39mila veicoli a emissione zero venduti. La cifra copre solo una parte della domanda, per cui è molto probabile che il budget disponibile si esaurisca rapidamente. L’obiettivo del ministero guidato da Gilberto Pichetto Fratin è accelerare la transizione verso l’elettrico, favorendo la mobilità sostenibile e riducendo le emissioni in ambito urbano, senza trascurare la componente sociale dell’accesso agli incentivi.