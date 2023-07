Bonus anti inflazione 2023: ad agosto gli aumenti ai dipendenti pubblici. A quanto ammontano

Roma, 24 luglio 2023 – Arriva il bonus contro il carovita per i dipendenti pubblici. La buona sorpresa arriverà con la busta paga di agosto, quando i lavoratori si ritroveranno a incassare l’una tantum relativa al periodo gennaio-luglio 2023. Poi da settembre gli aumenti saranno erogati con cadenza mensile. Unica eccezione, quella della scuola, dove gli aumenti arriveranno già da luglio. Ma che cosa è il bonus-anti inflazione? Chi lo riceverà? E a quanto ammonta? Ecco una piccola guida per saperne di più.

Bonus anti inflazione in arrivo per i dipendenti pubblici

Il Bonus anti inflazione

La norma è prevista nell’ultima legge finanziaria e prevede uno stanziamento di circa un miliardo di euro. In attesa del rinnovo del contratto, infatti, il governo ha deciso di anticipare una parte degli aumenti sotto forma di una tantum da corrispondere per 13 mensilità durante il 2023 e pari all’1,5% della retribuzione. Per problemi di natura burocratici gli aumenti non sono stati ancora erogati. Così si è arrivati all’una tantum di agosto che coprirà i primi 8 mesi dell’anno.

A chi spetta

Da agosto l’aumento scatterà per tutti i dipendenti, dirigenti compresi, per molti comparti del pubblico impiego. In particolare: i ministeri, gli enti locali, le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, enti ex art. 70 del D.lgs. 165/2001 (Cnel, Ansfisa-Ansv), il comparto istruzione e ricerca (Afam e Ricerca), il comparto Funzioni Locali, la presidenza del Consiglio dei ministri, la difesa, sicurezza e soccorso pubblico, per la carriera diplomatica e quella prefettizia. Il personale scolastico riceverà l’emolumento già con il prossimo stipendio di luglio. Al personale statale viene pagato attraverso NoiPA. L’importo netto della retribuzione del mese di agosto è già visibile nell’area riservata degli amministrati. Al personale dipendente di amministrazioni, istituzioni ed Enti pubblici diversi dall’Amministrazione statale (ad esempio università ed enti pubblici di ricerca) gli oneri per l’una tantum sono posti a carico dei rispettivi bilanci e sono destinati alla medesima finalità.

Per la scuola aumenti già da questo mese

Per il personale del comparto scuola l’una tantum sarà erogata già dal prossimo cedolino. In particolare, per i dirigenti scolastici l’aumento è di 52,22 euro al mese (365, 4 euro compresi da gennaio a giugno). Un docente laureato con 28-34 anni di carriera che insegna in una scuola superiore di secondo grado avrà un aumento di 42,30 euro (296 euro di bonus a luglio). Un docente di scuola media con un’anzianità di servizio tra 15 e 20 anni avrà un bonus di 34,60 euro e quindi ne riceverà 242, 2 a luglio, compresi arretrati.

Di quanto aumenteranno gli stipendi negli altri settori

L’una tantum vale l’1,5% della retribuzione e, quindi, varierà al crescere dello stipendio, il ruolo e l’anzianità di servizio. In linea generale, gli aumenti vanno da un minimo di 20 euro fino a un massimo di circa 130 euro (lordi) al mese. Sarà erogata per 13 mensilità. Per i dirigenti di prima fascia, i capi dipartimento e i segretari generali dei ministeri il bonus sarà di 66,8 al mese. Il che significa che l’una tantum di agosto arriverà a 534 euro. Per un funzionario l’una tantum si attesta sui 180 euro per le fasce più basse e di 357 per quelle più alte. Per gli assistenti si va da un minimo di 24 euro a 31,3 euro al mese. Le cifre sono le stesse anche per Agenzia delle Entrate, Dogane e monopoli, Cnel e Agid.

Riceveranno dai 23,7 euro ai 76,8 euro i dipendenti dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa) e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv). Nella sanità invece si va dai 23,8 euro del personale di supporto di prima fascia ai 55,2 euro di un dirigente medico di struttura complessa con rapporto esclusivo. Per le forze di polizia invece si va dai 24,1 euro per gli agenti ai 34,4 euro per un commissario capo.

Più alti gli aumenti per il comparto diplomatico: 53,56 euro di emolumento per i segretari di legazione e 131,61 per gli ambasciatori. Per i prefetti l’incremento è di 123,27 euro, quindi considerando anche gli arretrati ad agosto riceveranno 984 euro.