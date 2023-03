Bonus affitti 2023: graduatorie per i giovani, durata e importi. La guida

Bonus affitti 2023 e bonus giovani: come ottenerlo

E’ stato confermato anche per il 2023 uno dei bonus più richiesti e apprezzati dagli italiani, quello legato al sostegno nel pagamento dei canoni d’affitto, una parte del quale è specificamente dedicata ai giovani, con l’intento di sostenerli nel (difficile, soprattutto di questi tempi) compito di muovere i primi passi in autonomia fuori dalla casa di mamma e papà. Magari per affrontare con più serenità il periodo di studi universitari fuori sede. Due graduatorie Da una parte c’è dunque la platea che riguarda ragazze e ragazzi dai 20 ai 31 anni non compiuti, ma il tema della difficoltà di saldare i conti coi canoni di locazione purtroppo non fa distinzioni di età e dunque a fianco di questa opzione, ne resta aperta anche un’altra, riservata agli adulti e alle famiglie. A patto di rientrare all’interno di una specifica serie di paletti. Il bonus affitto giovani Detto del requisito anagrafico relativo a chi ha un’età compresa tra i 20 e 31 anni, chi richiede il riconoscimento di questa agevolazione deve anche avere un reddito inferiore ai 15.493,71 euro. Il contratto di locazione deve riguardare la residenza principale (non quella dove vivono i genitori) e deve essere abbinato a un’intera unità immobiliare...