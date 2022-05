Dal bonus 200 euro a quello per le bollette: le 7 cose da sapere sul decreto aiuti

Roma, 3 maggio 2022 - Approvato il Decreto aiuti per aiutare imprese e famiglie a fronteggiare la crisi economica causata dalla guerra in Ucraina. Un provvedimento del 14 miliardi di euro. Tra le novità ci sono il prolungamento del taglio delle accise sui carburanti (oltre a benzina e diesel è stato aggiunto anche il metano) fino all'8 luglio e il bonus "una tantum" da 200 euro per lavoratori e pensionati con un reddito fino a 35mila euro. Quest'ultimo dovrebbe arrivare nei cedolini dei pensionati con la cosiddetta quattordicesima di luglio, per i dipendenti nello stesso mese o anche a giugno (i datori potranno anticipare in busta paga il contributo). Ma ecco, in pillole, quali sono gli altri provvedimenti decisi dal governo Draghi.

Le parole di Draghi e cosa prevede il nuovo decreto

Le imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale potranno realizzare "impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture" e vendere l’energia.

Nel decreto di aiuti alle famiglie che il governo ha approvato è stato inserito anche uno sconto di 100 euro sugli abbonamenti annuali per i mezzi di trasporto pubblico locale.

Il rinnovo degli interventi per il terzo trimestre sulle bollette prevede anche un secondo ampliamento al tetto Isee per ottenere il bonus sociale, che diventa retroattivo. Quindi eventuali pagamenti di somme eccedenti sarà automaticamente compensato in bolletta una volta presentato l'Isee fino a 12mila euro.

Il governo guidato da Mario Draghi ha previsto anche un ampliamento del credito d’imposta per le imprese energivore e gasivore.

Il comparto dell’edilizia avrà una nuova modifica delle norme sul Superbonus al 110%: proroga al 30 settembre (dal 30 giugno) del termine entro il quale eseguire almeno il 30% dei lavori sulle villette per sfruttare il maxi-incentivo.

Sempre per quanto riguarda il Superbonus, sono stati tolti alcuni paletti nella possibilità di cedere i crediti fiscali da parte delle banche.

Per le imprese, si preparano circa 3 miliardi per adeguare i prezziari dei cantieri ai rincari generalizzati e da parte del Mise un fondo per le aziende più direttamente colpite nei loro affari dalla crisi in Ucraina (200 milioni).