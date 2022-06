Bonus 200 euro: ecco dove cercarlo in busta paga e quando arriva

Articolo : Bonus 200 euro: l'autocertificazione in Pdf. Il passaggio chiave per ottenerlo

Roma, 28 giugno 2022 - Bonus 200 euro per i dipendenti. Ma dove troveremo il contributo in busta paga? "La domanda non ha una risposta unica", chiarisce Giuseppe Buscema, della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro. Che un paio di settimane fa, approfondendo il decreto con il collega Carlo Cavalleri, aveva diffuso un fac simile di un'autocertificazione indispensabile per incassare.

Bonus 200 euro, dove cercarlo in busta paga?

Chiarisce Buscema: "Abbiamo un'unica certezza, il bonus 200 euro comparirà nella colonna delle competenze. Poi, sulla base delle procedure informatiche che utilizza, ogni datore di lavoro potrà indicarlo come ritiene".

Ci saranno trattenute?

"No - dice ancora il consulente -. Il bonus è esente dalle trattenute".

Quando si potrà riscuotere?

"In corrispondenza delle retribuzioni di giugno, a condizione che il rapporto di lavoro sussista. Se, ad esempio, è cessato il 30 giugno, non si ha diritto al bonus. Oppure con le retribuzioni di competenza di luglio. Se può arrivare ai primi di agosto? Sì, dipende da come è organizzato il datore di lavoro".

Ma è tutto chiaro?

"No, restano molti dubbi. Ad esempio, può esistere un soggetto che ha maturato il diritto di ricevere il bonus più volte, se ad esempio ha avuto nel 2021 un rapporto a tempo determinato potrebbe chiedere all'Inps di corrisponderglielo. Ma se oggi ha i requisiti da dipendente, potrebbe maturare lo stesso diritto e presentare richiesta al datore di lavoro. Solo che la norma è chiara, il bonus può essere riscosso una sola volta. Questo resta sicuramente un rebus". Che lascia spazio anche a possibili truffe.