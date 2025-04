Bonus da 1000 euro per nuovi nati al via: come richiederlo. La circolare Inps con i requisiti

Roma, 14 aprile 2025 – Pubblicata sul sito dell’Inps la circolare che spiega nel dettaglio come richiedere il bonus nuovi nati 2025, l’una tantum prevista dalla legge di Bilancio 2025. Il contributo viene erogato per ogni figlio nato o adottato nel 2025, non concorre alla formazione del reddito imponibile (quindi non implica un eventuale aumento della tassazione). Pensato per incentivare la natalità in Italia, viene finanziato con 330 milioni di euro nel 2025, fondi che saliranno a 360 milioni dal 2026. L'Inps monitorerà l'utilizzo delle risorse, comunicando mensilmente i risultati al ministero del Lavoro e al Mef.

Requisiti

Per avere accesso al bonus nuovi nati da 1000 euro bisogna soddisfare alcuni requisiti che andiamo di seguito a elencare:

Possono richiederlo i cittadini italiani, quelli di Stati membri della Ue, nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi.

nonché cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo e altri specifici permessi. Residenza. Il genitore che richiede il contributo deve essere residente in Italia al momento della domanda. Il requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla data di presentazione della domanda.

Bisogna presentare un Isee minorenni non superiore a 40.000 euro annui “escludendo dalla determinazione dell’indicatore le erogazioni relative all’Assegno unico e universale”

non superiore a “escludendo dalla determinazione dell’indicatore le erogazioni relative all’Assegno unico e universale” Il figlio deve essere nato o adottato dal 1° gennaio 2025. L’Inps ricorda che per le adozioni il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni.

Come fare domanda

Il bonus nuovi nati può essere richiesto da uno dei genitori. Nel caso in cui questi non siano conviventi, la domanda può essere inoltrata dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo. La domanda va presentata entro 60 giorni dall’evento (nascita o ingresso in famiglia del figlio), altrimenti decade. Non è specificato nella circolare, ma si presume che essendo stata diffusa oggi per i figli nati o entrati in famiglia dal 1° gennaio 2025 al 14 aprile i 60 giorni decorrano dalla data odierna.

Dove presentare la domanda? Quattro le opzioni a disposizione

Tramite il sito dell’Ipns (www.inps.it), utilizzando la propria identita digitale (Spid di Livello 2 o superiore, Cie 3.0, Cns o eIdas;

Utilizzando la funzione Bonus nuovi nati, disponibile nell’app INPS mobile.

Contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Attraverso i canali degli istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Per ulteriori dettagli o informazioni sul bonus nuovi nati, si può consultare la circolare Inps pubblicata in data odierna.