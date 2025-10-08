Bonifico istantaneo e verifica Iban del beneficiario: vantaggi e rischio truffe nella rivoluzione digitale in 10 secondi

Roma, 8 ottobre 2025 – Arriva in meno di 10 secondi, funziona tutti i giorni dell’anno e da qualche mese costa quanto un bonifico ordinario. Il bonifico istantaneo entra giovedì 9 ottobre nella seconda fase delle normative europee: l’obiettivo è estenderne l’uso in tutta l’Ue e renderlo la nuova normalità.

Bonifici istantanei, cosa cambia dal 9 ottobre

L’obbligo per tutte le banche dell’area euro

Dal 9 gennaio scorso tutte le banche dell’area euro sono obbligate a ricevere pagamenti istantanei allo stesso costo dei bonifici tradizionali; da domani scatta anche l’obbligo di consentirne l’invio, con un ulteriore vincolo di sicurezza: la verifica della corrispondenza tra il nome del beneficiario e il titolare dell’Iban. Un altro passo per il Vecchio continente verso il sogno digitale e cashless, ma che per molti italiani potrebbe portare nuove complicazioni più che vantaggi.

Cambia tutto: ecco come

Dicevamo. Dal 9 ottobre 2025 le norme europee sui bonifici istantanei entreranno nella loro seconda fase. In breve, le banche saranno obbligate a offrire il servizio di invio a tutti i clienti, garantendo controlli aggiuntivi per la sicurezza dei pagamenti. In particolare, sarà introdotto il sistema VoP (Verification of Payee), che permette di verificare che il nome del beneficiario corrisponda all’Iban inserito. Nella pratica, quando si inserirà il nome e l’Iban del destinatario, la banca confronterà i dati con le anagrafiche degli istituti: se non coincidono, comparirà un avviso. Non sarà un blocco automatico, ma un segnale d’allerta che potrà evitare errori.

I vantaggi dei bonifici istantanei

Il principale beneficio dei bonifici istantanei è la rapidità: i trasferimenti arrivano sul conto del beneficiario in pochi secondi, 24 ore su 24, festivi inclusi. Questo li rende ideali per pagamenti urgenti, operazioni tra privati e transazioni di importi elevati, senza ricorrere ad assegni o contanti. Con i tempi che corrono, sempre più consumatori fanno acquisti anche nel weekend.

Così, un privato può comprare un’auto usata di domenica pomeriggio e, con un bonifico istantaneo, il venditore riceve il pagamento immediatamente, senza aspettare il giorno lavorativo successivo. E sì, il costo del bonifico istantaneo non potrà superare quello del bonifico tradizionale, allineando finalmente il prezzo a quello delle operazioni ordinarie. Una vittoria concreta che promette più sicurezza ai consumatori, anche se i rischi non scompaiono del tutto.

Rischio frodi e truffe, criticità e insidie

Nonostante i vantaggi, i bonifici istantanei comportano rischi più elevati rispetto a quelli tradizionali. Secondo gli esperti, tra cui Lando Maria Sileoni, segretario della Federazione autonoma bancari italiani (Fabi), in Italia le frodi legate ai bonifici istantanei risultano fino a 40 volte più frequenti rispetto a quelle sui bonifici ordinari.

Il punto debole è proprio la rapidità. Una volta partito un bonifico istantaneo, questo non può essere annullato: e ciò lo rende particolarmente allettante per i truffatori, soprattutto nei casi di manipolazione del pagatore. L’esempio più comune? Un falso operatore o un finto familiare che induce la vittima a effettuare volontariamente il pagamento. E con un limite massimo di 100 mila euro, anche un piccolo errore può trasformarsi in una perdita parecchio importante.

Come usarli in sicurezza

Con le nuove regole, le banche segnaleranno eventuali discrepanze tra nome e Iban, offrendo un livello di sicurezza in più. Tuttavia, la decisione finale di confermare il bonifico rimane sempre al cliente. È un passo avanti importante, ma come tutti i cambiamenti richiede attenzione e consapevolezza, soprattutto nei tempi che corrono. Per ridurre i rischi, gli esperti consigliano di:

- Verificare sempre l’identità del beneficiario e la corrispondenza dei dati; - Diffidare di richieste urgenti via telefono, email o sms; - Impostare limiti giornalieri o mensili sui bonifici istantanei; - Non condividere codici, password o dati sensibili con nessuno.

Se si sospetta una truffa, è possibile richiedere il rimborso al proprio intermediario e, in caso di inadempienze, presentare reclamo o ricorso all’Arbitro bancario finanziario. Insomma, la rivoluzione dei pagamenti è in corso: la velocità c’è, ma la prudenza resta l’alleato migliore.