Bonifici istantanei: cosa cambia dal 9 ottobre e il nodo truffe. In meno di 10 secondi la verifica nome-Iban

Roma, 8 ottobre 2025 – Mancano meno di 24 ore alla seconda tappa prevista dalle nuove regole europee sui bonifici istantanei che consentono di trasferire denaro sul conto del beneficiario in meno di dieci secondi. Da domani, giovedì 9 ottobre, tutte le banche dell'area euro offriranno i bonifici istantanei in euro da tutti i conti di pagamento e attraverso gli stessi canali usati per disporre bonifici ordinari, ad esempio tramite home banking, mobile banking, sportelli automatici, terminali self-service, filiali o telefono.

Il doppio controllo

Contemporaneamente sarà attivo per tutti i bonifici, istantanei e non, il servizio di verifica del beneficiario (VoP, acronimo dall'inglese Verification of Payee) che aiuta a prevenire eventuali errori di compilazione, scambi di Iban o tentativi di frode che potrebbero comportare l'invio di un bonifico a un beneficiario diverso rispetto a quello desiderato. Questa novità, che mira a ridurre drasticamente gli errori e le truffe, introducendo una sorta di ‘doppio controllo’, permette ai clienti di verificare gratuitamente e in tempo reale, prima che il pagamento venga eseguito, la corretta associazione tra il nome del beneficiario e il codice iban inserito, per valutare se procedere con il pagamento o interromperlo per effettuare ulteriori controlli. La banca attraverso un’interfaccia semplice e immediata comunica al cliente se i dati coincidono, se la corrispondenza è parziale, se non coincidono oppure se non è stato possibile effettuare la verifica (ad esempio perché il conto indicato è chiuso).

I vantaggi

I bonifici istantanei offrono il vantaggio dell'immediatezza e della flessibilità, consentendo trasferimenti di denaro tra conti all'interno dell'area unica dei pagamenti in euro in meno di 10 secondi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con disponibilità immediata dei fondi. Una volta che l'operazione è stata completata, non sarà possibile annullare il bonifico istantaneo. Per questo, avverte l’Abi, “aumenta il rischio di cadere nella trappola dei truffatori. Molti suggeriranno questo strumento per effettuare un pagamento, considerando la sua immediatezza ed anche la sua facilità di utilizzo, e quindi a maggior ragione bisogna prestate attenzione al destinatario”.

Ecco come evitare truffe

acquisire informazioni corrette e complete sul beneficiario del bonifico, verificare con attenzione i dati e valutare se disporre o meno il pagamento a fronte di un esito incongruente o non positivo della verifica VoP usare i canali ufficiali della banca (app, sito, sportelli) per effettuare operazioni diffidare di richieste urgenti ricevute tramite messaggi o telefonate non verificabili: la fretta è spesso parte della truffa non comunicare ad altre persone informazioni riservate (come i codici di accesso ai servizi online o ai propri strumenti di pagamento, quali anche le carte) impostare il limite per l'importo massimo giornaliero o per singola operazione di bonifico istantaneo, gestendolo a seconda delle esigenze di spesa e seguendo i consigli della banca in caso di errore o sospetto di truffa, contattare immediatamente la propria banca per verificare le azioni possibili.

Le tappe

Quello di domani è il secondo passaggio del processo avviato dall'Unione Europea lo scorso 9 gennaio, quando è scattato per gli istituti di credito l'obbligo di ricevere i pagamenti istantanei e di non applicare commissioni superiori a quelle dei bonifici tradizionali. Nel secondo trimestre del 2025, il 26,42% del totale dei bonifici europei è avvenuto in forma istantanea.

La prossima tappa è fissata il 9 aprile 2027, quando l'obbligo di offrire bonifici istantanei in ricezione e in invio riguarderà anche le banche che si trovano in paesi che non hanno adottato l'euro e gli altri prestatori di servizi di pagamento (Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento).