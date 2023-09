Bond da 500 milioni. Richieste per 1 miliardo

Credem (in foto il dg Angelo Campani) ha emesso una nuova emissione obbligazionaria, destinata a investitori istituzionali e professionali, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. L’operazione ha ottenuto interesse da parte del mercato con ordini per circa 1 miliardo di euro, pari sostanzialmente a 2 volte l’offerta.