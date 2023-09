Bologna capitale del biologico: Sana, la fiera del naturale

BolognaFiere è pronta per Sana, il salone internazionale del biologico e del naturale che quest’anno giunge alla trentacinquesima edizione, proponendo un vasto ventaglio di convegni, workshop e degustazioni di oltre 650 aziende espositrici. Da domani fino a sabato - per le aree del Care & Beauty e del Green Lifestyle la fiera terminerà domenica - cinque padiglioni proporranno un’immersione a tutto tondo nel mondo biologico, permettendo ai visitatori di entrare a contatto con le realtà regionali, anche con quelle alluvionate, ospitate gratuitamente. "L’Emilia Romagna è il cuore agroalimentare del Paese – spiega Alessio Mammi, assessore regionale – Abbiamo messo 200 milioni di euro per potenziare il biologico e siamo ora al 20% di superficie agricola biologica". L’expo, organizzata in collaborazione con FederBio, AssoBio e Cosmetica Italia, si presenta in veste B2B. "Abbiamo deciso di concentrarci sul B2B, quindi sugli operatori e sul business – afferma Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere –, dando un’opportunità di aumentare il livello di professionalità e di investimento".