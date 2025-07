Bollicine rosse la sfida dell’export Non solo volume: serve più margine

LE BOLLICINE ROSSE, che poi adesso vestono anche nella versione in bianco, si interrogano sul calo dei consumi e sulla turbolenza mondiale che agita l’economia in cerca di una soluzione.. Il Lambrusco se non si trova proprio ad una svolta è in cerca di una strada che, pur con numeri ancora solidi, ha necessità di trovare un maggiore equilibrio sui mercati interni ed esteri. Ma ciò che preoccupa maggiormente i produttori è l’altalena dei dazi americani che si riflettono indirettamente un po ‘ ovunque. «Quando c’è un problema grave, ma chiaro, lo si studia e si affronta. L’incertezza del presente e del futuro è il vero pericolo», dice Claudio Biondi, presidente del Consorzio del Lambrusco. «Guardiamo con grande attenzione alla direzione che prendono gli Stati Uniti che per noi rappresentano il 20% dell’export. Il Lambrusco rimane comunque uno dei vini più diffusi nel globo con una vendita che raggiunge 90 Paesi. Anche a fronte di un calo nazionale generalizzato delle vendite di vino di circa l’8%, il nodo vero è l’ottovolante internazionale tra guerre e gomitate dei dazi. Secondo Giacomo Savorini, direttore del Consorzio, bisogna, tra le altre cose, esercitare un maggiore controllo sul mercato calmierando anche l’offerta per evitare scivolose situazioni di eccesso di produzione. Dunque, la mission è lavorare sulla qualità, anche se da anni è già stata sensibilmente innalzata. Ergo, produrre meno ma meglio. Le bollicine rosse comunque continuano a collezionare nel proprio palmares premi su premi. Il direttore del Consorzio riassume la prospettiva in due concetti fondamentali da sviluppare: «Maggiore valorizzazione del prodotto e progettualità per il futuro».

Alla recente Conferenza delle Indicazioni geografiche che si è svolta in giugno a Bruxelles Savorini ha voluto chiarire, tra le altre cose, un paio di aspetti che i produttori giudicano fondamentali. «Il Lambrusco è un vino amato in tutto il mondo per la sua versatilità, il profilo gastronomico e lo spirito autentico. Spesso però le bollicine emiliane sono vittima di cliché o narrazioni incomplete che non ne valorizzano la qualità e l’evoluzione. Per questo abbiamo creato un format ‘fuori dagli schemi’, che ha portato in questi anni la voce del Lambrusco in luoghi iconici del mondo, come Parigi, Matera e il Monte Bianco, valorizzando il legame con l’Emilia-Romagna e la vocazione internazionale. A Bruxelles abbiamo condiviso questa esperienza e riaffermato che il Lambrusco è molto più di un vino: è un simbolo di italianità contemporanea, capace di coniugare tradizione, modernità, territorio e visione globale».

Il punto sullo stato dell’arte del Lambrusco si fa a giugno. Quest’anno il Consorzio ha scelto la parola simbolo “leggerezza” per indicare proprio l’impiego di questo vino sulla tavola, ma anche in funzione di aperitivi ed eventi. Il luogo scelto per gli Stati generali è stato Courmayeur - Punta Helbronner a 3466 metri al cospetto del Monte Bianco dove si sono riuniti produttori e tecnici con una degustazione abbinata al taglio in quota di una forma di Parmigiano reggiano, il cibo perfetto in tandem col rosso d’Emilia. Ad oggi vengono messe sul mercato ogni anno circa 140 milioni di bottiglie, delle quali circa 40 milioni di Lambrusco Doc e oltre 100 milioni di Lambrusco Emilia Igt. Il presidente Claudio Biondi ha fatto il punto sulla geografia della produzione. Tra Reggio Emilia e Modena le vigne delle 12 varietà sono distese su 12mila ettari coltivati da circa 5 mila viticultori. In questo panorama il Consorzio di tutela rappresenta sei precise denominazioni tra Reggio e Modena: Modena Doc, Lambrusco di Sorbara Doc, Lambrusco di Castelvetro Doc, Lambrusco di Salamino di Santa croce Doc, Reggiano Doc, Colli di Scandiano e Canossa Doc. L’ente rappresenta anche altre due denominazioni diverse dal Lambrusco, il Reno Doc e il Bianco di Castelfranco Emilia Igt. I Paesi dove le bollicine rosse fanno furore sono gli Stati Uniti in testa seguiti da Messico, Germania, Francia, Spagna, Paesi del Nord Europa. «In Messico – spiega Savorini – gradiscono molto il prodotto in lattina, meglio se scuro e con gusto semi dolce. A volte è il mercato che fa le regole e noi cerchiamo di rispettarlo». Sul Monte bianco il Consorzio per fare il punto della situazione ha messo a confronto sommelier, produttori, enologi e chef come Heinz Beck e Paolo Griffa, in «partnership con il Consorzio Vini Valle D’Aosta, con la convinzione che il mondo del vino possa e debba fare squadra», in un momento in cui anche in conseguenza della severità del codice della strada il consumo ha subito un calo nei ristoranti. Giudizio di Heinz Beck: «Quando si parla di leggerezza il Lambrusco è il vino perfetto, la gradazione alcolica è bassa e si lascia abbinare a tanti piatti. Penso sia uno dei vini più moderni».

Come difendersi dalle incertezze del mercato? Le formula sono diverse. Alessandro Medici, contitolare della Cantina Medici Ermete di Reggio Emilia: “ Il vino italiano non sta vivendo il suo miglior momento per diversi fattori. Il primo economico, molti mercati sono in crisi e questo si contrappone al prezzo aumentato negli ultimi anni. Poi ci sono i trend salutistici che inducono molte persone a modificare il modo di nutrirsi. Terzo motivo, la percezione del vino che non è più cool come un tempo. Ma il Lambrusco è un vino pop, ha buone carte da giocare. E può dialogare meglio con le nuove generazioni. La fascia di prezzo è forse quella che su alcuni mercati, come gli Usa, ha meno sofferto del calo dei consumi, dunque il posizionamento è centrato».