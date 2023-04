Bollette, rincari del 10 e 25% per la luce

Torna di attualità il tema del caro-energia. Lo comunica l’Arera, l’ente di regolazione dei prezzi energetici, tramite la memoria depositata dal presidente Stefano Besseghini in audizione nelle Commissioni Finanze e Affari sociali della Camera. A partire dall’inizio di luglio si attende una nuova stangata, soprattutto sulle tariffe dell’elettricità, che d’estate è essenziale per alimentare i condizionatori, proprio quando scadranno alcuni degli sgravi previsti dall’ultimo decreto bollette, come l’annullamento degli oneri di sistema e la riduzione dell’Iva al 5%. La prospettiva per il gas è di un aumento del 5% nel terzo trimestre dell’anno e del 15% nel quarto; per l’elettricità rispettivamente del 10% e del 25%. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, senza la reintroduzione dello sconto ora vigente sugli oneri di sistema si rischia un aumento delle bollette di luce e gas pari a 459 euro su base annua.

Nel primo trimestre 2023 si era registrata una riduzione del prezzo pari al 19,5% per i consumi di una famiglia tipo. Per il secondo trimestre 2023 si prospetta un nuovo calo pari al 55,3%, dovuto al minor prezzo di acquisto all’ingrosso (oltre il 60% in meno), in parte compensato dalla riattivazione degli oneri di sistema. Tuttavia, le prospettive per i successivi trimestri non sono così rosee e prevedono un aumento del 10% sulla bolletta del terzo trimestre e del 25% su quella del quarto trimestre. Spostandoci al gas, Arera ha introdotto un nuovo sistema di calcolo nel mercato tutelato, il cui aggiornamento non è più trimestrale ma mensile e la comunicazione è immediata. A gennaio la bolletta del gas è scesa del 34,2% su dicembre. Nel terzo e quarto trimestre tariffe in rialzo del 5% e del 15% rispetto alle ultime quotazioni fornite.

Elena Comelli