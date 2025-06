Gli oneri fanno salire le bollette. Luce e gas più cari della media Euro

Roma, 17 giugno 2025 – ​​​​​Oneri, imposte e tasse: sono i motivi per cui in Italia continuiamo a pagare luce e gas più degli altri paesi europei. Una vera a propria zavorra che incide sul prezzo finale più del costo della sola energia. La scelta di molti cittadini è orientata su bollette a prezzo fisso, anche con gli operatori del mercato libero.

È il quadro dell’evoluzione dei mercati di luce e gas nel 2024, presentato nella relazione annuale di Arera, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Il periodo in cui viviamo è “ancora caratterizzato da molte incertezze. Il mondo sta vedendo una evoluzione molto discontinua e molto complicata anche per il settore energetico in termini di approvvigionamenti e in termini di costi che si mantengono a livelli significativi, ma soprattutto con ancora una grande variabilità”, ha osservato il presidente Stefano Besseghini, giunto al termine del suo mandato.

Un aiuto, se non proprio una svolta, per i consumatori, secondo il presidente dell’Arera, arriverà dall’1 luglio con la nuova bolletta che permetterà con più chiarezza e semplicità l’accesso a consumi, costi e condizioni economiche. Con tutte le informazioni fondamentali a portata di mano: l’importo da pagare, il periodo di riferimento, lo stato dei pagamenti, le condizioni dell’offerta sottoscritta e una rappresentazione sintetica ma del costo totale, secondo la formula ‘quantità per prezzo’.

Il prezzo medio dell’energia elettrica nell’area euro per i clienti domestici - comprensivo delle componenti energia, costi di rete, oneri e tasse - lo scorso anno è rimasto sostanzialmente invariato a 31,04 centesimi kWh mentre l’Italia è tra i Paesi che hanno sperimentato la riduzione maggiore, da 38,64 a 35,7 cent a kWh. I potenziali risparmi sulla componente energia sono stati penalizzati dall’incremento di oneri, imposte e tasse varie, che hanno avuto un incremento del 28% (da 7,66 a 9,78 cent a kWh). Il fisco pesa più rispetto a Francia, Spagna e media euro.

Bolletta più salata in Italia anche per il gas: nel 2024 il prezzo medio comprensivo di imposte e oneri per i consumatori domestici è salito del 15,1% raggiungendo i 13,1 centesimi di euro al kWh, con tariffe superiori del 5,3% rispetto alla media dell’area euro (-8,3% nel 2023). Anche in questo caso l’aumento del prezzo totale è sostanzialmente riconducibile a due fattori: la crescita dei costi di rete, passati da 2,6 a 3 centesimi al kWh, e soprattutto quella della componente fiscale, salita da 0 a 3,2 cent.