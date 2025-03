Luce e gas, il 70% degli italiani ignora la scadenza dei contratti e paga di più le bollette: l'indagine

Milano, 14 marzo 2025 – Ogni anno una buona parte di italiani riceve una proposta di rinnovo di contratto da parte dei loro fornitori di luce e gas, anche grazie ai circa 40 milioni di punti di fornitura attivi nel mercato libero. Queste offerte vengono comunicate almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto e hanno come obiettivo quello di informare l'utente sulle nuove condizioni economiche che verranno applicate dopo il rinnovo. Il cliente, a quel punto, può accettare tacitamente la proposta o scegliere un'altra offerta sul mercato. A partire da gennaio 2025, le regole sulle comunicazioni in questione sono state rafforzate da Arera, l'Authorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con lo scopo di renderle ancora più chiare e trasparenti. Secondo le ultime disposizioni, le proposte di rinnovo devono essere separate da altri messaggi, senza quindi essere incluse in bolletta o in newsletter commerciali, ed è necessario che vengano inviate su un supporto durevole, come e-mail o posta cartacea.

Il 70% delle persone ignora la scadenza dei contratti di fornitura di luce e gas e rischia così di pagare di più

L'indagine di Switcho

La maggiore severità nelle regole è conseguenza dell'importanza delle proposte di rinnovo sulla gestione delle forniture, poiché esse possono prevedere rincari tariffari automatici. Secondo Switcho (il servizio digitale e gratuito che indirizza i suoi utenti a un maggiore risparmio sulle spese di luce, gas, telefonia e assicurazione) c'è poca consapevolezza nel pubblico riguardo l'impatto di questi messaggi. "Avendo analizzato oltre 670mila bollette nell'ultimo anno – dichiara Redi Vyshka, Coo e co-founder di Switcho –, abbiamo rilevato che solo 3 italiani su 10 cercano attivamente eventuali offerte migliorative dopo aver ricevuto le nuove tariffe dal fornitore". Il servizio digitale ha analizzato come uno dei fattori determinanti dell'attenzione su queste tematiche sia l'età: con il passare degli anni aumenta anche il livello di proattività nella gestione delle utenze, probabilmente a causa della maggiore abitudine a relazionarsi con il mondo energetico. Un'altra variabile che può incidere su questi comportamenti è il genere, con le donne più propense in media a confrontare le offerte dopo avere ricevuto la proposta di rinnovo.

"L'ideale per lo switch offerta è fino a due mesi prima"

"Le condizioni economiche di un contratto luce e gas durano generalmente 12 mesi – continua Vyshka –. Circa 3 mesi prima della scadenza, il fornitore propone una nuova tariffa congrua al mercato attuale e alle proprie esigenze commerciali. Considerato che il cambio fornitore richiede dai 45 ai 60 giorni, il momento ideale per fare un eventuale switch è circa 2 mesi prima della scadenza del contratto". Sempre secondo Switcho, il risparmio medio annuo passando a una delle migliori offerte luce e gas a marzo è di circa 360 euro. Come spiega ancora il co-founder, tuttavia, non sempre si tratta di condizioni peggiorative dell'offerta in corso: "Se nel pieno della crisi energetica i fornitori hanno usato i rinnovi per adeguare le tariffe degli utenti all'aumento esponenziale dei prezzi all'ingrosso, ora che il mercato è più stabile tutto dipende dalla strategia commerciale di ogni azienda. Va infatti tenuto a mente che l'obiettivo dei fornitori è ridurre il tasso di switch out, ovvero il passaggio dei clienti verso la concorrenza, e per farlo possono anche proporre rinnovi in linea con il contratto attuale". Un passo davvero importante è quindi quello di capire se e di quanto le bollette aumenteranno con l'applicazione delle nuove condizioni. A questo proposito, un servizio come Switcho può offrire un'analisi gratuita della bolletta e delle condizioni che vengono proposte. A quel punto, l'utente valuta se gli conviene rimanere con il fornitore attuale o passare a un altro fornitore.