In Italia è emergenza povertà energetica: 2,2 milioni di famiglie non riescono a pagare le bollette

Roma, 1 novembre 2025 – Problemi strutturali, inefficienza edilizia e poca informazione sono fra le cause che portano 2,2 milioni di famiglie a non accedere in maniera sostenibile all’energia. Sono questi i dati che emergono da un’indagine della Fondazione Giuseppe Di Vittorio.

I dati dell’indagine

Lo studio ha rilevato un aumento del 25% della povertà energetica in Italia negli ultimi due anni. Oggi oltre 2,2 milioni di famiglie vivono in condizioni di povertà energetica, con la spesa per luce e gas salita intanto del 35%. Le situazioni più critiche sono nel Mezzogiorno, e in particolare riguardano gli anziani soli, le famiglie monoreddito e i nuclei numerosi e con minori. Spesso le case interessate al fenomeno sono state costruite prima del 1980, non hanno un adeguato isolamento termico e non hanno avuto negli anni una sufficiente riqualificazione energetica. Inoltre, soltanto il 31% delle persone è informato su bonus e agevolazioni disponibili.

Il progetto della Fondazione ha avuto una durata di 18 mesi, e ha riguardato 4 città pilota, cioè Bologna, Roma, Torino e Reggio Calabria. Nel periodo sono stati formati oltre 100 tutor dell’energia domestica e sono stati anche attivati degli sportelli di supporto per cittadini vulnerabili. A richiedere lo studio sono state l’Unc, Unione Nazionale Consumatori, l’Adoc, Associazione Difesa e Orientamento Consumatori, e l’Udicon, l’Unione per la Difesa dei Consumatori, con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Quali sono le categorie più esposte

Il disagio che si vive nell’affrontare problemi col pagamento delle utenze genera anche uno stress e e forti stati di ansia, che stando allo studio riguarda il 60% delle famiglie coinvolte. Tra i nuclei in povertà energetica, il 70% ha affermato che ha ridotto le spese mediche o alimentari per pagare le bollette, riducendo così la qualità della propria vita. Sono le donne e gli anziani soli le categorie più interessate al fenomeno, col Mezzogiorno come area più esposta. Se la povertà energetica riguarda mediamente l’8% delle famiglie italiane, in quell’area il dato sale infatti al 20%. Il 46% delle famiglie in difficoltà non riesce a mantenere la casa calda d’inverno o fresca d’estate, mentre il 22% ha dovuto limitare l’uso degli elettrodomestici per contenere la spesa, o li usa nelle fasce orarie più convenienti. Il 58% abita in case edificate prima del 1980, dunque prive di adeguato isolamento, e soltanto un quarto di loro ha eseguito lavori di efficientamento energetico negli ultimi 5 anni.

Gli interventi necessari per migliorare la situazione

Per migliorare la situazione, sono al vaglio ipotesi come interventi combinati sia sull’efficienza energetica degli edifici, sia sui sostegni economici mirati, con un focus sulla formazione dei cittadini all'uso consapevole dell'energia. Le associazioni dei consumatori hanno distribuito materiale informativo e promosso comportamenti virtuosi per dimostrare come anche piccoli cambiamenti possano generare risparmi significativi, ma appaiono urgenti e non ancora adeguate le politiche di inclusione energetica che diano risposte alle esigenze dei cittadini più fragili, in particolare in un periodo di inflazione e aumento dei costi energetici, anche a causa dei conflitti internazionali in atto.

Il progetto CircE

Il progetto CircE ha attivato sportelli informativi e formativi sul territorio nazionale, formato oltre 100 operatori TED (Tutor dell’Energia Domestica) e intercettato più di 800 casi diretti di vulnerabilità energetica attraverso consulenze personalizzate e azioni di sensibilizzazione. Sono stati inoltre distribuiti oltre 10.000 materiali informativi tra guide, brochure e consigli pratici. Massimiliano Dona, presidente di UNC (Unione nazionale consumatori): “CircE ha rappresentato un modello concreto di collaborazione tra associazioni, istituzioni ed enti di ricerca. In un contesto in cui la povertà energetica colpisce ancora ogni giorno troppe famiglie, abbiamo costruito una rete capace di ascoltare, informare e accompagnare i cittadini verso scelte più consapevoli”.

Anna Rea, presidente di Adoc (Associazione Difesa e Orientamento Consumatori): “La povertà energetica è una delle nuove frontiere della disuguaglianza. Con CircE abbiamo dimostrato che, formando cittadini e operatori, anche un comportamento individuale più virtuoso può contribuire a ridurre, almeno in parte, il peso del costo energetico”. Martina Donini, presidente di Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori): “Questa esperienza ci ha permesso di tradurre la sostenibilità in azioni concrete, vicine ai bisogni reali delle persone. Ora il passo successivo è mantenere viva la rete di supporto creata con il progetto”.