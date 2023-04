Bollette, incubo rincari: in estate aumenti del 10%. Allarme condizionatori

Punto e a capo. Dopo una breve tregua, torna l’emergenza bollette. Con una nuova raffica di aumenti per le famiglie e le imprese.

L'andamento dei prezzi di gas e luce

Gli ultimi dati diffusi da Arera, l’authority che vigila sull’energia, fanno risalire il livello di allerta. Per la luce, il terzo trimestre – quello dei mesi più caldi – segnerà un rincaro del 10% rispetto al precedente. E la corsa non si ferma qui, dal momento che fra ottobre e dicembre i prezzi saliranno del 25%.

Situazione meno pesante sul fronte del gas naturale, soprattutto dopo il forte calo delle quotazioni sui mercati internazionali. Nel terzo e quarto trimestre, segnalano sempre i vertici di Arera, sono previsti aumenti rispettivamente del 5 e del 15% rispetto al periodo aprile-giugno. Insomma, si profila una nuova stangata per le famiglie, nonostante le misure contro il caro-energia varate appena un mese fa dal governo, che ha ridimensionato gli sconti previsti fino al 31 marzo scorso, soprattutto per quanto riguarda l’alleggerimento dei cosiddetti oneri di sistema.

I consumatori sono già in allarme e, nelle ultime ore, hanno fatto e rifatto i conti dei prossimi rincari. Per Codacons e Assoutenti, ad esempio, una famiglia media pagherà circa 160 euro in più per la luce e un po’ meno (157 euro) per il gas rispetto alle tariffe attuali. In tutto, un salasso di 317 euro all’anno. Nella nota sul decreto bollette che il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, ha depositato ieri alla Commissione Finanze della Camera, c’è anche un richiamo diretto alle misure varate dal governo per aiutare le famiglie e le imprese. A cominciare dal bonus riscaldamento che potrebbe scattare fra ottobre e dicembre nel caso in cui il prezzo dell’energia dovesse superare una determinata soglia.

Con le attuali previsioni, spiegano i vertici dell’Arera, il bonus dovrebbe scattare automaticamente per circa 18 milioni di utenze, alle quali occorre aggiungere i 5 milioni di nuclei che già sono destinatari del cosiddetto "bonus sociale". Ma si tratta di un intervento che potrebbe non essere sufficiente. Infatti, il numero uno di Arera, rileva che "l’orizzonte della misura limitato al solo trimestre ottobre-dicembre 2023 presenta criticità sotto il profilo sia della protezione dei consumatori nell’intero periodo invernale 2023/24, dato che eventuali prezzi elevati del gas nei mesi tra gennaio e marzo 2024 non darebbero luogo al contributo previsto, sia per il rapporto benefici/costi dell’implementazione della misura che richiede importanti aggiustamenti dei sistemi informativi dei venditori".

Come a dire che il contributo andrebbe esteso almeno per altri tre mesi, fino al marzo del 2024. Ma non basta. Per l’Unione Nazionale dei Consumatori, "Il Parlamento deve raccogliere il grido d’allarme lanciato dal presidente Besseghini e reintrodurre nel decreto legge contro il caro bollette lo sconto sugli oneri di sistema del gas, altrimenti, a parità di prezzo, vi sarà un aumento della bolletta pari, a regime, a 459 euro su base annua".

Ma come mai le bollette aumentano mentre le quotazioni del gas segnano il passo o, addirittura, sono in calo? Il Codacons non ha dubbi: "Sui prezzi dell’energia pesano ancora le speculazioni sui mercati, con le quotazioni che si impennano quando aumenta la domanda da parte delle famiglie. Occorrerà in ogni caso capire come si evolveranno nei prossimi mesi le quotazioni energetiche, in un mercato caratterizzato da molta instabilità e, soprattutto, da inaccettabili speculazioni, che pesano come un macigno sulle tasche di famiglie e imprese".