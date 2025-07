Perché le bollette elettriche in Europa sono così alte? Il caso austriaco

In Austria, le compagnie energetiche rifiutano di farsi concorrenza tra loro, lasciando i consumatori in balìa di monopoli locali e costretti a pagare bollette più care di quanto dovrebbero. Una situazione che si ripete in molti Paesi europei.

Quando i prezzi dell’energia sono esplosi in un’Austria fortemente dipendente dal gas russo – portando la principale utility di Vienna sull’orlo del fallimento – il governo ha incaricato l’Autorità garante della concorrenza e l’ente regolatore dell’energia di indagare sul settore.

Due anni dopo, il rapporto finale traccia un quadro impietoso di un mercato rimasto congelato nel tempo.

“Dopo 24 anni di liberalizzazione, non esiste ancora un mercato nazionale realmente concorrenziale”, ha dichiarato Natalie Harsdorf, direttrice dell’autorità antitrust austriaca, la Bundeswettbewerbsbehörde (BWB).

Invece di competere su scala nazionale per conquistare milioni di clienti domestici, le aziende si sono spartite il territorio in “feudi” regionali – o, come ha spiegato Harsdorf, “abbiamo aziende regionali che dominano i mercati locali”.

Austria, tassi più bassi d’Europa

L’Austria registra uno dei tassi più bassi in Europa per il cambio di contratto da parte dei clienti – indicatore chiave della competitività del mercato – fermandosi a un misero 4,5%. Un nuovo contratto di fornitura oggi costa in media circa il 10% in più rispetto alla vicina Germania.

L’indagine ha evidenziato un mercato dell’energia al dettaglio caratterizzato da “innumerevoli partecipazioni incrociate tra aziende”. In pratica, ogni utility regionale possiede quote nelle altre.

“Viene da chiedersi: queste aziende vogliono davvero partecipare a una competizione su scala nazionale?” si domanda Wolfgang Urbantschitsch, presidente dell’autorità di regolazione dell’energia, E-Control.

La principale utility viennese possiede il 28% della EVN della Bassa Austria, che a sua volta detiene indirettamente il 36% del fornitore energetico del Burgenland. La maggior parte delle aziende detiene anche quote in Verbund, il maggiore produttore nazionale di elettricità.

Perché competere, allora? “Semplicemente, sembra che non ne abbiano bisogno”, ha concluso Urbantschitsch.

La situazione è diventata così critica che l’Austria ha varato nel 2024 una nuova legge antitrust, pensata per limitare il potere dei grandi fornitori. Le nuove regole obbligano le aziende a offrire condizioni vantaggiose analoghe a quelle praticate altrove – o a spiegare pubblicamente perché non lo fanno.

“Ora il BWB si concentrerà su singole indagini”, ha spiegato Harsdorf.

Un problema europeo

L’Austria non è un caso isolato. Due indicatori principali rivelano come l’intera UE fatichi a garantire una vera concorrenza per i consumatori dell’energia elettrica.

Nel 2023, solo il 7,15% delle famiglie europee ha cambiato fornitore, secondo i dati del Council of European Energy Regulators (CEER) e dell’organismo di vigilanza europeo ACER.

E per quanto gravi siano le carenze austriache, otto Paesi – tra cui Romania, Slovacchia, Polonia e Lussemburgo – fanno ancora peggio.

Il problema: i fornitori dominanti tendono a trattenere i clienti. Quando i tassi di switching scendono sotto il 10%, i regolatori stimano che il 73% delle famiglie rimanga legato al fornitore dominante.

Anche l’Indice di Herfindahl-Hirschman (HHI), che misura la concentrazione del mercato, conferma il quadro. Nel 2023, solo cinque Paesi UE risultavano nella “zona verde”, cioè con mercati concorrenziali.

Altri nove – tra cui Belgio, Polonia, Italia e Spagna – erano nella “zona arancione”, che segnala una concentrazione preoccupante.

Ulteriori nove sono stati classificati in “rosso”, ovvero in situazioni dove uno o pochissimi operatori dominano il mercato al dettaglio, lasciando i consumatori vulnerabili in assenza di un intervento deciso da parte delle autorità.

Troppo spesso, però, tale vigilanza è assente – e la Germania ne è l’esempio lampante. Nel 2023, i gestori delle reti locali hanno registrato un rendimento del 20,2% sugli investimenti, secondo un’inchiesta del think tank tedesco BNE.

“Se gli operatori di rete riescono a ottenere rendimenti simili, significa che c’è qualcosa di profondamente sbagliato nel quadro normativo”, ha dichiarato il CEO del BNE, Robert Busch.

Secondo il think tank, se è vero che i monopoli pubblici dovrebbero poter godere di margini di profitto attorno al 5%, in casi estremi – come quello della compagnia EWE – si è arrivati a profitti pari al 50% del capitale investito.