Bollette di luce e gas più trasparenti da oggi: quali sono le novità? Arriva anche il Bonus Energia da 200 Euro

Dal 1° luglio 2025 entra in vigore una riforma storica per il settore energetico italiano: le bollette di luce e gas diventano più trasparenti, chiare e facili da comprendere, grazie all’introduzione dello “scontrino dell’energia” e a una nuova struttura unificata per tutti i fornitori. Contestualmente, debutta il bonus energia da 200 euro per le famiglie meno abbienti, un aiuto concreto contro il caro bollette.

Come cambiano le bollette di luce e gas: più trasparenza e confrontabilità

La novità principale è l’introduzione dello “scontrino dell’energia”, che sostituisce le vecchie bollette e rende immediatamente leggibile il dettaglio delle spese sostenute. Il nuovo formato, promosso dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), nasce dall’esigenza di semplificare la lettura delle fatture e permettere ai consumatori di confrontare facilmente le diverse offerte presenti sul mercato.

Le principali caratteristiche della nuova bolletta:

Frontespizio unificato : la prima pagina sarà identica per tutti i fornitori e conterrà in evidenza l’importo totale da pagare, la scadenza, i dati del titolare dell’utenza, il periodo di fatturazione, lo stato dei pagamenti e il tipo di mercato (libero o tutelato).

: la prima pagina sarà identica per tutti i fornitori e conterrà in evidenza l’importo totale da pagare, la scadenza, i dati del titolare dell’utenza, il periodo di fatturazione, lo stato dei pagamenti e il tipo di mercato (libero o tutelato). Scontrino dell’energia : subito dopo il frontespizio, una sezione strutturata come uno scontrino fiscale mostrerà, per ciascun prodotto (energia consumata, quota fissa, potenza impegnata, oneri di sistema, canone Rai, IVA, accise), il costo unitario, la quantità e il totale. Saranno evidenziati anche eventuali sconti o bonus applicati.

: subito dopo il frontespizio, una sezione strutturata come uno scontrino fiscale mostrerà, per ciascun prodotto (energia consumata, quota fissa, potenza impegnata, oneri di sistema, canone Rai, IVA, accise), il costo unitario, la quantità e il totale. Saranno evidenziati anche eventuali sconti o bonus applicati. Dettaglio completo: elle pagine successive, chi desidera potrà consultare i dettagli storici dei consumi, le letture, eventuali ricalcoli e tutte le informazioni già presenti nelle vecchie bollette.

Obiettivo della riforma e quello di rendere i costi più trasparenti, facilitare il confronto tra le offerte e aiutare i consumatori a individuare le voci di spesa principali, così da poter scegliere con maggiore consapevolezza il proprio fornitore e monitorare i propri consumi.

Perché cambiano le bollette: le ragioni della riforma

La riforma nasce da un lungo confronto tra ARERA, associazioni dei consumatori e operatori del settore. L’obiettivo è duplice:

Migliorare la leggibilità delle fatture, spesso percepite come troppo complesse e poco trasparenti dai cittadini; Favorire la concorrenza, permettendo ai consumatori di confrontare in modo immediato le offerte e scegliere quella più conveniente per le proprie esigenze.

Il cambiamento non riguarda le modalità di consegna o pagamento delle bollette, che restano invariate.

Per chi ha un'Isee fino a 25mila euro

Il Bonus Energia da 200 euro: a chi spetta e come funziona

Dal mese di luglio 2025 viene erogato anche un contributo straordinario di 200 euro sulle bollette di luce, gas e acqua per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Il bonus, previsto dal nuovo Decreto Bollette, è pensato per alleggerire il peso degli aumenti energetici sulle fasce più fragili della popolazione.

Chi ha diritto al bonus:

Famiglie con ISEE tra 9.530 e 25.000 euro : sono i principali beneficiari del contributo.

: sono i principali beneficiari del contributo. Percettori del bonus sociale : chi già riceve il bonus sociale luce e gas riceverà automaticamente anche il nuovo contributo, senza necessità di fare domanda.

: chi già riceve il bonus sociale luce e gas riceverà automaticamente anche il nuovo contributo, senza necessità di fare domanda. Altri aventi diritto: chi non percepisce già il bonus sociale dovrà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per aggiornare l’ISEE e riceverà lo sconto entro tre mesi dalla verifica.

Come viene erogato

Il bonus viene applicato direttamente in bolletta come sconto, senza necessità di compilare moduli o fare richiesta formale, secondo le stesse procedure dei bonus sociali già esistenti.

L’erogazione è automatica per chi ha già presentato l’ISEE e rientra nei parametri; per gli altri avviene nel primo trimestre utile dopo la presentazione della DSU.

Risorse stanziate

Il governo ha messo a disposizione 1,65 miliardi di euro per il bonus straordinario, ma se le richieste dovessero superare le risorse disponibili, potrebbero esserci limitazioni o graduatori