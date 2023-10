Bollette del gas ancora più care. L’aumento è di 61 euro a famiglia

Dopo la luce, aumenta anche il gas. A settembre la bolletta registrerà un rincaro del 4,8% rispetto al mese precedente, con un costo annuo per una famiglia media di 1.459 euro al lordo delle imposte. La buona notizia è che paghiamo il 13,9% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La cattiva è che il trend potrebbe continuare nei prossimi mesi, dal momento che l’incremento è stato determinato interamente dalla crescita delle quotazioni della materia prima. È stata l’Arera, l’agenzia che vigilia sull’energia presieduta da Stefano Besseghini, a comunicare l’aggiornamento delle bollette che, per il gas, avviene mese dopo mese rispetto alla periodicità trimestrale prevista per l’elettricità.

Certo, rispetto alla luce, che negli ultimi tre mesi dell’anno, registrerà un incremento di oltre il 18%, le quotazioni del gas metano per il cosiddetto "mercato tutelato" viaggiano ad un livello nettamente inferiore. Ma il rincaro si farà sicuramente sentire sul portafoglio delle famiglie. Per Assoutenti, con i nuovi prezzi, si torna infatti ad una spesa di 1.327 euro a nucleo, con un balzo in avanti di 61 euro. Ancora più preoccupate le associazioni dei consumatori.

Sommando, infatti, i rincari di luce e gas, la spesa raggiunge i 2091 euro, con un salita di 181 euro rispetto alle precedenti tariffe. In effetti, a condizionare l’andamento delle bollette, è stato esclusivamente il rialzo dei prezzi sui mercati internazionali, anche perchè, come sottolinea l’Arera, sono rimasti invariati gli oneri generali e la parte della tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misurazione dei consumi. Per il gas, poi, è stato confermato con l’ultimo decreto energia anche l’azzeramento degli oneri di sistema e la riduzione dell’Iva al 5%. Il problema, a questo punto, si sposta sui prossimi mesi: con l’arrivo dell’inverno, infatti, sono prevedibili nuovi rialzi dei prezzi.

Anche per questo l’esecutivo sta pensando a far slittare ulteriormente l’addio al mercato a maggio tutela, quello di fatto controllato da Arera. Da gennaio prossimo, infatti, sarebbe previsto il passaggio per tutti al mercato libero, con 15 milioni di famiglie costrette ad affidarsi ad un operatore tra quelli che già operano con queste tariffe. L’ipotesi allo studio dell’esecutivo è quella di concedere una proroga di un anno soprattutto ai nuclei familiari più numerosi o con Isee variabile fra 15mila e 30mila euro. Uno slittamento chiesto a gran voce anche dai consumatori.