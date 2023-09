La bolletta della luce aumenta del 18,6%. “Mazzata da 120 euro a famiglia”

Roma, 28 settembre 2023 – Balzo della bolletta della luce. Per una famiglia tipo l’incremento nell’ultimo trimestre del 2023 sarà del 18,6%. Lo comunica Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) che gestisce il mercato tutelato. Oltre sei punti percentuali rispetto a quanto stimava solo ieri Nomisma Energia. "Una mazzata da +120 euro”, rileva Codacons. Rispetto al 2022, le tariffe scendono del 57%, fa notare però Arera. La spesa è di 28,29 centesimi di euro al kWh, contro i 66,01 centesimi del IV quadrimestre dello scorso anno.

L’analisi: su il costo dell’energia

Il prezzo attuale, aggiunge l'autorità, "è sostanzialmente legato al forte incremento della componente PE (prezzo energia) a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica (+19,4%), e della voce oneri di sistema (+0,4%), leggermente compensata da una riduzione della componente PD (prezzo dispacciamento) a copertura dei costi di dispacciamento (-1,2%); la componente PPE (prezzo perequazione energia) per il corrispettivo di perequazione è rimasta invariata. Restano invariate le tariffe di rete regolate (Trasporto, distribuzione e misura)”.

“Mercato non in equilibrio, contenere i consumi”

L’aumento del prezzo dell’elettricità “è dovuto all'andamento delle attuali quotazioni all'ingrosso (Pun) previste in aumento per il quarto trimestre 2023 anche a causa del costo del gas naturale che normalmente cresce nelle stagioni più fredde” spiega l’Autorità. "È vero che i prezzi non mordono con l'aggressività di un anno fa – interviene il presidente di Arera, Stefano Besseghini – ma le oscillazioni sono indice di un settore energetico ancora alla ricerca di un suo equilibrio, con inevitabili riflessi nella bolletta anche a causa della stagionalità a cui andiamo incontro”. Il consiglio è di "prestare molta attenzione al contenimento dei consumi e, per quanto possibile, a sviluppare investimenti di efficienza energetica”, anche in assenza di prezzi molto alti.

I bonus elettrici: risparmio del 30% per chi ha Isee basso

Arera fa comunque notare che da ottobre a dicembre prossimi ci sarà un contributo straordinario, crescente con il numero dei componenti familiari, dato in automatico a chi già riceve il bonus elettrico, cioè le famiglie con livello Isee fino a 15.000 euro (30.000 euro per le famiglie numerose), per un valore totale di 300 milioni di euro, stanziato dal decreto del 25 settembre. I contributi garantiscono “un risparmio del 30% sulla bolletta elettrica (al lordo delle imposte)”. Arera ricorda che l'Isee ha una validità coincidente con l'anno solare e occorre quindi presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), qualora non sia stato già fatto nel corso di quest'anno, per ottenere la certificazione per il 2023.

Il contributo straordinario “si affianca a quelli relativi al gas, con la conferma anche nel quarto trimestre del 2023 dell'azzeramento degli oneri generali e della riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento”.