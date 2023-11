Bolletta del gas, aumenti in arrivo. E il Decreto Energia slitta ancora

La bolletta del gas salirà: "Prevedo un aumento dell’8% della tariffa del gas di ottobre sul mercato tutelato, rispetto a settembre, a 1,02 euro al metro cubo – ha detto il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli – . Per una famiglia tipo che consuma 1400 metri cubi all’anno, la maggior spesa sarà di 105 euro all’anno". Anche se a Amsterdam il presso gas è sostanzialmente stabile, "è aumentato il mese scorso alla borsa italiana Psv - ha spiegato Tabarelli –. Hanno pesato i primi freddi, il nervosismo per Gaza, gli scioperi in Australia, il sabotaggio al gasdotto in Finlandia, un po’ di speculazione". Sarà il secondo consecutivo, dopo il +4,8% di un mese fa. Le nuove tariffe arriveranno oggi pomeriggio dall’Arera, l’autorità pubblica che fissa i prezzi di luce e gas sul mercato tutelato. Le famiglie interessate dal regime di tutela sono 5 milioni, il 30% del totale, mentre il 70% è passato al mercato libero. Proprio la fine del mercato tutelato (fissata al 10 gennaio 2024 per il gas e al 1 aprile per l’elettricità) è uno dei nodi da sciogliere del Decreto Energia: contrariamente alle attese, il decreto non verrà portato oggi in Consiglio dei ministri, ma verrà presentato comunque entro novembre. Le scadenze non possono essere prorogate, perché rientrano fra gli impegni presi con la Ue per il Pnrr. Il governo però sta studiando una qualche forma di dilazione o di uscita "morbida".

Il presidente di Nomisma Energia non crede in una corsa al rialzo, anzi: "Ai primi di dicembre, prevedo che la tariffa calerà – spiega Tabarelli –. Le riserve sono piene, il clima è mite, la guerra a Gaza non crea problemi alle forniture, la domanda è calata per la crisi economica, la Russia non ha chiuso i tubi, l’eolico nel Mare del Nord e l’idroelettrico sulle Alpi hanno aumentato la produzione". Di aumenti più consistenti a parla Staffetta Quotidiana, che prevede rincari dell’11% circa. Intermedia la stima di facile.it, che parla di un +9% in media fra il +15% di novembre e il + 6% di dicembre. Qualche rialzo bisogna aspettarselo, spiega Simone Tagliapietra, del think tank sull’energia Brueghel, con base a Bruxelles: "Sicuramente lo scenario mediorientale sta avendo impatto sul prezzo del gas in Europa, che spingerà al rialzo anche nel mercato italiano".

Preoccupate le associazioni di consumatori: gas e ’energia elettrica, Assoutenti stima a quota 2.197 euro annui il conto complessivo a carico di una famiglia. E l‘Unione Nazionale Consumatori suggerisce di seguire le regole del decreto Cingolani, adottato lo scorso inverno. a partire dalle riduzione di un grado delle temperatura in casa.