Bocciata la proroga delle polizze catastrofali, resta l’obbligo entro il 31 marzo: cosa rischia chi non lo fa

Roma, 26 marzo 2025 – Doccia fredda sulle imprese italiane che devono assicurarsi contro le catastrofi naturali: bocciata a sorpresa la proposta di rinviare di sette mesi l'obbligo di stipulare idonee coperture assicurative. Non ha passato il vaglio di ammissibilità della Commissione Attività produttive della Camera l’emendamento di FdI, che proponeva di estendere il termine per la stipula dei contratti a copertura di danni per calamità naturali.

Resta dunque il termine ultimo del 31 marzo prossimo perché le aziende si mettano in regola. In cinque giorni milioni di aziende dovranno dotarsi di una polizza anti-catastrofale, altrimenti rischiano di perdere l'accesso a ogni agevolazione e di incorrere in sanzioni. Una scadenza troppo ravvicinata come hanno più volte sottolineato le associazioni di categoria con Cna e Confindustria in testa che avevano indicato più di un motivo per la proroga. Non solo molte aziende, soprattutto le più piccole si trovano impreparate economicamente a sostenere il nuovo onere, ma esistono “tanti elementi di incertezza che ancora riguardano le polizze" come ha sottolineato la Cna, secondo cui “l'offerta delle polizze assicurative non è ancora ben strutturata, manca il portale Ivass previsto dalla legge per confrontare le offerte”.

“Circa 4 milioni di imprese si trovano nell'impossibilità di sottoscrivere contratti in maniera consapevole sul livello di copertura e sui meccanismi di indennizzo” ha sottolineato Cna, chiedendo più tempo per valutare le offerte sul mercato. Una richiesta caduta nel vuoto.

"Ritenere inammissibile l'emendamento che mirava a rinviare di sette mesi l'obbligo per le imprese di assicurarsi contro le catastrofi naturali è stato un errore – afferma il presidente della Confederazione Aepi, Mino Dinoi –. In questo momento di incertezza, soprattutto per le microimprese, e in assenza di indicazioni chiare per la definizione del costo polizza, un rinvio di sette mesi avrebbe anche consentito di poter pianificare al meglio una spesa, quella della polizza assicurativa, che affatica ancor di più le piccole realtà. Il caro bollette, la spada di Damocle dei dazi, non contribuiscono ad avere una visione futura che è, al contrario, quello che le imprese meritano".

Critici i parlamentari M5s delle commissioni Attività Produttive di Camera e Senato, Emma Pavanelli, Chiara Appendino, Enrico Cappelletti, Antonio Ferrara, Sabrina Licheri e Gisella Naturale che in una nota definiscono l’obbligo della polizza catastrofale come “un'altra invalidante ‘tassa-Meloni’ per le nostre imprese, molte delle quali non hanno liquidità sufficiente per dotarsi di questi costosi strumenti assicurativi. Sarebbe bastato dire sì al nostro emendamento al Milleproroghe che rinviava questa ennesima pazzia e rifletterci sopra un po' meglio. Se ora arriverà un decreto in zona Cesarini, c'è da sperare soltanto che la toppa non sia peggiore del buco” conclude la nota.