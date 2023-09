Bmw lancia la sfida a Tesla sull’auto elettrica

Bmw lancia la sfida a Tesla. Alla vigilia dell’apertura del salone dell’auto di domani a Monaco, la casa automobilistica tedesca presenta il suo progetto ‘Neue Klasse’ per rispondere alla concorrenza del gruppo di Elon Musk e dei produttori asiatici, molto avanzati nell’elettrico. L’obiettivo è conquistare il mercato europeo, che sta puntando in modo preponderante sulle e-car, ma anche di difendere la propria presenza in quello cinese, uno dei più importanti per il marchio tedesco. La Neue Klasse prevede una nuova generazione di veicoli, ma anche una nuova architettura elettrica su cui, a partire dal 2025, saranno equipaggiati modelli con il 30% di autonomia in più e il 25% di efficienza in più. Il tutto anche con tempi di ricarica più veloci del 30%. La nuova architettura, sulla quale il gruppo vuole costruire più della metà dei modelli venduti entro il 2030, dovrebbe consentire a Bmw di aumentare i propri margini e rimanere competitiva in un ambiente dove la concorrenza si fa sempre più agguerrita.