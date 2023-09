Black Friday, TikTok prepara un mese di supersconti

New York, 16 settembre 2023 – Non solo video virali e raccolta pubblicitaria: è l’ecommerce il (ricco) campo di battaglia su cui TikTok vuole mettere in discussione il predominio dei big americani, prima di tutti Amazon e Walmart.

La sfida – per ora solo in America - è sul momento che segna il top delle vendite online: il prossimo Black Friday, il 24 novembre.

Secondo Bloomberg, l’app di proprietà della cinese ByteDance sta per lanciare una campagna di forti sconti in corrispondenza col Black Friday, per sostenere la diffusione del suo marketplace (le vendite tramite app) che da poco è disponibile sul mercato americano. Obiettivo di TikTok per quest’anno è realizzare vendite globali per 20 miliardi di dollari.

La guerra dei prezzi con Amazon partirà ben prima del 24 novembre (cioè il ‘venerdì nero’, giorno del Black Friday): TikTok aprirà agli sconti dal 27 ottobre fino al 30 novembre. Per attirare venditori la app sta offrendo di sussidiare sconti fino al 50%. Saranno poi questi supersconti ad attirare i consumatori americani, come tutti provati dall'inflazione.

C’è da dire che ormai da anni le offerte e i ribassi legati al Black Friday non si limitano al giorno canonico o al weekend, ma coprono almeno una settimana, con tanto di altri ‘weekend di anticipazione’ su molti e-commerce (anche per poter gestire meglio le spedizioni, facendo arrivare i prodotti entro Natale). C’è poi il ‘Cyber Monday’ (il primo lunedì dopo il Black Friday), che dovrebbe essere dedicato solo ai prodotti tecnologici.

Secondo Deloitte, quest’anno il mercato Usa del Black Friday, vale fino a 284 miliardi di dollari. E TikTok, coi suoi 150 milioni di utenti attivi negli Stati Uniti, vuole prendersi una fetta di questo mercato.

Per rodare la macchina Tik Tok ha organizzato per la prossima settimana sessioni di prova con i venditori.