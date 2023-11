Black Friday, la guida definitiva per risparmiare

Milano. 22 novembre 2023 – Il Black Friday è una tradizione legata allo shopping che ha le sue radici negli Stati Uniti. Formalmente ha luogo il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento, che cade il quarto giovedì di novembre. Nel 2023, dunque, il giorno dedicato al Black Friday è venerdì 24 novembre, anche se già da qualche settimana alcuni punti vendita hanno lanciato promozioni dedicate all’evento. Inoltre, da un po’ di tempo, ormai il Black Friday si estende anche al lunedì successivo.

In vista del Natale

Il Black Friday, di fatto, segna l'inizio della stagione degli acquisti natalizi. Molte persone approfittano di sconti e offerte speciali lanciati dalle catene e dai negozi, online e offline, in vari settori: elettronica, abbigliamento, giocattoli, e altri articoli. Perché Black Friday? Pare che il termine sia stato utilizzato per la prima volta negli anni Sessanta. Secondo la versione più accreditata, l'origine risalirebbe al 1961. In quell’anno, a Philadelphia, il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, furono lanciati sconti fino all’80%, validi solo per quella data. Il traffico stradale sarebbe andato in tilt e i negozi sarebbero stati praticamente presi d’assalto. Un venerdì nero in quel senso. In base a un’altra interpretazione, invece, il riferimento sarebbe al colore usato nei registri contabili: i commercianti compilavano i loro conti a mano, usando l'inchiostro rosso per indicare le perdite e quello scuro per i guadagni.

Consigli

Il Black Friday può offrire grandi opportunità per risparmiare, ma è importante fare acquisti in modo oculato e rimanere fedele al proprio budget. È proprio da qui che bisognerebbe partire.