Black Friday del 29 novembre 2024): le dritte

Roma, 29 novembre 2024 – Da diversi anni si è diffuso anche in Italia il cosiddetto Black Friday, appuntamento di fine novembre che permette ai consumatori di acquistare molti prodotti, soprattutto online, a prezzi scontati. Per aziende che applicano alla lettera la filosofia del venerdì degli sconti, ce ne sono altre che limitano l’offerta a determinati prodotti e altre ancora che rifuggono dalla possibilità di aderire a questa iniziativa. Il Black Friday, specie nel corso degli ultimi anni, ha assunto un valore salvifico per i consumatori, sempre più orientati nelle loro scelte d’acquisto dalla volontà di sfruttare al massimo sconti e promozioni per fuggire dalla forte inflazione. Ecco dunque spiegato l’ultimo report diffuso da Klaviyo sul Black Friday 2024, secondo il quale quest’anno i consumatori, pur rimanendo cauti, intendono approfittare del venerdì di sconti per incrementare la loro spesa rispetto allo scorso anno. Questo fattore interesserà, nello specifico, l’80% dei consumatori. Da segnalare, inoltre, che ben il 51% del campione intervistato da Klaviyo ha dichiarato di essere pronto a comprare prima ancora di novembre, fornendo un monito importante alle aziende in merito all’impostazione di nuovi periodi di sconto anche differenziati rispetto al Black Friday. I consumatori sono dunque propensi all’acquisto, ma intendono farlo nella maniera più conveniente possibile per le loro tasche.

Dritte sul Black Friday 2024

Per godere a pieno dei vantaggi del Black Friday 2024, i consumatori possono seguire una serie di consigli e strategie che si sono consolidate nel corso degli scorsi anni. Secondo Omar Bragantini, esperto di marketing e consulente per strategie di crescita, “per affrontare il Black Friday 2024 con il piede giusto, le aziende devono giocare d'anticipo, sfruttando promozioni lanciate prima di novembre e una strategia omnicanale consolidata”. In questo modo si va incontro al 51% dei consumatori in precedenza indicato che hanno mostrato molto interesse per i saldi fuori stagione, prima di novembre. Il consiglio per chi compra è dunque monitorare costantemente eventuali scontistiche impostate dai propri brand di riferimento. Le aziende sono chiamate invece a rispondere a questa propensione all’acquisto, “con l'obiettivo di catturare i consumatori attenti al prezzo” e fare così “la differenza tra una stagione di vendite ordinaria e una straordinaria”, ha specificato Bragantini. “La stagione del Black Friday 2024 - ha aggiunto Bragantini - richiede preparazione e strategie mirate per affrontare un mercato sempre più esigente. L'implementazione di promozioni anticipate, un'efficace segmentazione del pubblico e una forte omnicanalità garantiranno un vantaggio competitivo in una delle più importanti stagioni di vendita dell'anno”.

Le strategie sul Black Friday 2024

Le aziende possono seguire 10 strategie di massimizzazione delle vendite nel Black Friday 2024, con i clienti che conoscendole potranno trarre grande vantaggio economico. Entrando più nello specifico, le realtà economiche devono:

giocare d’anticipo con le promozioni, iniziando le vendite promozionali prima di novembre in modo da aumentare le opportunità di vendita e catturare l’attenzione dei consumatori che intendono distribuire le spese nel tempo;

impostare una strategia di prezzo molto dinamica , andando ad esempio a prevedere uno sconto maggiore sui prodotti meno popolari o rimasti in giacenza per troppo tempo. In tale maniera si proteggono i margini derivanti dai bestseller e si può gestire in maniera efficace la domanda andando a ottimizzare i profitti;

, andando ad esempio a prevedere uno sconto maggiore sui prodotti meno popolari o rimasti in giacenza per troppo tempo. In tale maniera si proteggono i margini derivanti dai bestseller e si può gestire in maniera efficace la domanda andando a ottimizzare i profitti; migliorare l’ esperienza d’acquisto dei consumatori, sia online che offline. Con un sito, un’app o un negozio fisico funzionale, i consumatori potranno effettuare una fluida transizione tra i canali, andando così ad aumentare le probabilità di conversione per l’azienda;

dei consumatori, sia online che offline. Con un sito, un’app o un negozio fisico funzionale, i consumatori potranno effettuare una fluida transizione tra i canali, andando così ad aumentare le probabilità di conversione per l’azienda; offrire esperienze e promozioni personalizzate per ogni singolo cliente sfruttando i dati a loro disposizione. Andranno quindi distinti i clienti fedeli da quelli nuovi, così da aumentare la fidelizzazione e migliorare la customer experience;

per ogni singolo cliente sfruttando i dati a loro disposizione. Andranno quindi distinti i clienti fedeli da quelli nuovi, così da aumentare la fidelizzazione e migliorare la customer experience; aumentare le proprie opzioni di pagamento , soprattutto in relazione a quelli dilazionati nel tempo (buy now, pay later). I consumatori, con quest’ultima modalità, potranno gestire al meglio il proprio budget senza dover rinunciare agli acquisti per loro necessari;

, soprattutto in relazione a quelli dilazionati nel tempo (buy now, pay later). I consumatori, con quest’ultima modalità, potranno gestire al meglio il proprio budget senza dover rinunciare agli acquisti per loro necessari; incentivare la ripetizione degli acquisti e, dunque, fidelizzare la propria clientela per aumentare il valore a lungo termine del brand. Fondamentali risultano in tale ottica i programmi fedeltà che consentono, ad esempio, accesso anticipato a offerte esclusive;

creare una rete di contatti diretti con i clienti, magari tramite sms o email, che consenta agli stessi di avere conoscenza in pochi semplici click di offerte last-minute o che gli ricordi con una frequenza non stressante di alcuni prodotti soggetti a una promozione particolarmente conveniente;

con i clienti, magari tramite sms o email, che consenta agli stessi di avere conoscenza in pochi semplici click di offerte last-minute o che gli ricordi con una frequenza non stressante di alcuni prodotti soggetti a una promozione particolarmente conveniente; utilizzare in maniera corretta i social media per diffondere, soprattutto tra le generazioni più giovani, tutti i messaggi promozionali attivi in quel dato periodo. In questo caso fondamentale sarà riuscire a intercettare il pubblico giusto per ogni promozione, con l’offerta che deve dunque essere estremamente personalizzata;

creare dei pacchetti di vendita che contribuiscano ad aumentare il valore medio dell’acquisto effettuato da ogni singolo consumatore. Andrà sfruttata la complementarietà di alcuni prodotti, così da aiutare anche il cliente a scoprire delle soluzioni aggiuntive a cui, forse, non aveva neanche pensato;

effettuato da ogni singolo consumatore. Andrà sfruttata la complementarietà di alcuni prodotti, così da aiutare anche il cliente a scoprire delle soluzioni aggiuntive a cui, forse, non aveva neanche pensato; far crescere il valore percepito dei propri prodotti soprattutto nei consumatori che dispongono di un budget limitato. In tal caso è fondamentale che il cliente percepisca la convenienza di un’offerta, dato questo che è strettamente legato alla percezione che lo stesso ha del prodotto o servizio in questione.

Black Friday 2024

Nel 2024 il Black Friday cade nella giornata del 29 novembre. La popolarità dell’evento è ormai consolidata anche in Italia dove, come riferito da Idealo, il 95,5% dei cittadini intervistati lo considera un appuntamento fisso. Il 70%, nel 2024, è sicuro di effettuare un acquisto, con il canale preferito che resta l’online, scelto da una persona su due nel nostro Paese (51,5%), mentre solo un italiano su 10 si recherà esclusivamente negli store fisici. A usare entrambi i canali sarà il 38,5%.

Per ciò che riguarda il budget medio di spesa, dove a far da padrone sono la cautela e la pianificazione, si attende nel 2024 un intorno a 264 euro (nel 2023 era a 256 euro). Quanto alle categorie di spesa, le più gettonate saranno l’elettronica, 54% del campione, scarpe e calzature, 40%, il settore moda e accessori, 37%. Alto l’interesse anche per i prodotti beauty, cosmetici e profumi (31,5%) e il gaming e giocattoli (24%).