Birra Castello, lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro diventa danese

Udine, 3 novembre 2023 - Novità per il made in Italy, in particolare per il settore birra. Come annunciato lo scorso luglio, lo stabilimento di San Giorgio di Nogaro di Birra Castello S.p.A. è passato in mano al gruppo Royal Unibrew. La società danese, player internazionale nel multibeverage famosa nella filiera birraria per il marchio Ceres, potrà così potenziare la sua produzione di bottiglie in vetro direttamente in Italia, aumentando la sua offerta e competitività. La società italiana resterà comunque proprietaria di tutti gli attuali marchi del gruppo, ossia Birra Castello, Birra Dolomiti, Pedavena, Superior e Alpen. e proseguirà nella strategia di potenziamento e sviluppo dello stabilimento bellunese.

Birra Castello punta su un unico stabilimento

Birra Casello è il primo produttore di birra a capitale 100% italiano e vanta lo storica fabbrica di Pedavena, nel Bellunese, in attività dal 1897. La società è presente sul mercato della birra con gli omonimi marchi Castello e Pedavena, ma suoi sono anche i brand Superior, Birra Dolomiti e Alpen. La strategia di Birra Castello, con questa cessione, è quella di potenziare la produzione nella storica fabbrica di Pedavena. Come spiega l’Ad Eliano Verardo: “Grazie alla vendita sarà possibile per noi incrementare gli investimenti in innovazione e sviluppo della nostra storica fabbrica in Pedavena, mantenere la produzione della birra a marchio Castello e rafforzare la distribuzione di tutti gli attuali marchi del gruppo concentrandoci su un solo stabilimento”.

La presenza di Royal Unibrew in Italia

L’obiettivo della Royal Unibrew è confermarsi “preferred choice” come partner di bevande locali con la promessa di essere più divertente, agile e sostenibile rispetto al mercato. Con l’acquisizione della fabbrica, la società danese potrà aumentare la sua mole produttiva in Italia, dove è già presente con le birre Ceres & Faxe e con i soft ed energy drink Lemonsoda, Oransoda ed Energy Activator. Infatti, lo stabilimento di Udine ha una capacità di produzione di birra potenziale stimata fino a 1 milione di ettolitri all'anno.

L’accordo con i lavoratori

Le due società hanno raggiunto pieno accordo con le organizzazioni sindacali garantendo continuità ai lavoratori con le condizioni contrattuali attualmente in essere. Tra tutti i collaboratori con sede di lavoro a san Giorgio di Nogaro, otto dipendenti del gruppo italiano continueranno a lavorare per Birra Castello nei nuovi uffici di via Meucci 1.

Altri produttori esteri di birra in italia

Oltre alla Ceres di Royal Unibrew, ci sono tantissimi altri produttori internazionali che producono la loro birra in Italia. Ad esempio l’olandese Heineken, che è presente nel territorio con ben quattro stabilimenti: quello di Pollein in Val d’Aosta, la sede nel Comun Nuovo a Bergamo, lo stabilimento di Massafra in provincia di Taranto e infine la fabbrica di Assemini, a Cagliari. C’è poi anche la Carlsberg con i suoi due stabilimenti a Induno Olona, sempre nel Varese, e l'altro a Ceccano, in provincia di Frosinone.