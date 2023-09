Birkenstock vola a Wall Street: quotazione da 8 miliardi

Roma, 17 settembre 2023 – L’azienda tedesca Birkenstock sta per sbarcare a Wall Street. Il produttore di calzature sta vivendo senza dubbi un momento di gloria: i suoi sandali iconici, un tempo associati solo alla comodità, ora appaiono sulle pagine di Vogue e sulle passarelle a Fashion Week. Ma il debutto in borsa con una valutazione da 8 miliardi di dollari – stellare, ma forse anche troppo alta - non è privo di rischi per il brand tedesco.

E’ innegabile che le Birkenstock siano attraenti per il mercato di massa. Negli Stati Uniti si vendono a circa 100 dollari con margini di lusso. Lvmh, colosso francese il cui fondo di investimento L Catterton possiede la maggioranza di Birkenstock, quest’anno dovrebbe raggiungere un margine operativo lordo (in inglese ebitda) del 35%. E’ quanto riporta il Financial Times, che sottolinea come l’azienda tedesca ha già raggiunto questo risultato nell’esercizio chiuso a settembre 2022, anche se su base rettificata. Detto ciò, un’Ipo da 8 miliardi dollari prezzerebbe il calzaturificio a circa 18 volte il margine operativo lordo rettificato previsto per quest’anno, osserva l’Ft. Questo significa che Birkenstock andrebbe a pari passo con Nike, che opera con margini inferiori ma ha decisamente più prodotti da vendere.

E gli investitori potrebbero ragionevolmente chiedersi se il re dei sandali possa mantenere un ritmo così sostenuto. I ricavi stanno aumento molto più velocemente delle unità vendute e un’eventuale espansione oltre i propri prodotti di punta sarà difficile da realizzare. Inoltre, la strategia di prendere il controllo dei canali di vendita e vendere direttamente ai consumatori, visto l’aumento dei costi operativi nella prima metà dell’anno, si prospetta un’impresa piuttosto dispendiosa. I mercati azionari sono tranquilli e le società che intendono quotarsi in borsa stanno riducendo le valutazioni, quindi L Catterton potrebbe dover accettare un ribasso, soprattutto se vuole approfittare della finestra di opportunità recentemente riaperta degli Ipo.

Il fatto che le aziende operanti nel settore calzaturiero ultimamente hanno riscontrato successo entrando nel mercato pubblico può essere promettente. Ma questo successo non dura sempre a lungo termine. "Guardando alle società comparabili che hanno registrato ottimi risultati quest'anno, Birkenstock e forse anche altri nomi della moda saranno incoraggiati a quotarsi in borsa", afferma Angelo Bochanis, analista IPO di Renaissance Capital, citato da Cnbc. Ad esempio, a Crocs, Skechers o Deckers Outdoor è andato bene, ma Allbirds e On Holding hanno faticato molto.

Sebbene le sue azioni siano state sotto pressione quest’anno, Crocs, quotata in borsa dal 2006, ha guadagnato molto nel corso della sua storia borsistica. Dopo un inizio a circa 21 dollari, le azioni sono salite a un massimo di 167 nel 2021. Dall’altra parte, anche Allbirds è partita in borsa a 21 dollari nel 2021, ma ora va attorno a 1 dollaro. Ora non ci resta che vedere quale traiettoria spetta a Birkenstock.