Birkenstock, parte male la quotazione a Wall Street

New York, 11 ottobre 2023 - Non parte benissimo la quotazione di Birkenstock a Wall Street: il ticker 'BIRK' ha esordito oggi, aprendo però solo a 41 dollari, l'11% in meno dei 46 fissati nell'IPO (initial public offering), prezzo che equivaleva a 8,6 miliardi di dollari.

Attese deluse quindi, dopo il grande clamore dell’estate: i sandali comodi e pratici erano tornati oggetti cult dopo il trionfo nel film Barbie, in cui diventavano il simbolo della liberazione dal modello ‘bambola perfetta’: Margot Robbie, dopo lo shock iniziale del vedere scarpe senza tacchi, ne indossava un modello color rosa. Ed è stato subito cult per i sandali scelti da decenni da icone del fashion e guru dell’hi tech (erano amatissimi anche da Steve Jobs).

Ma evidentemente le sirene di Hollywood non ammaliano più di tanto Wall Street: l'ipo è stata fissata a un prezzo a metà della forchetta identificata e l'avvio degli scambi è stato in calo in un seduta tesa per i listini americani.

Con la quotazione, Birkenstock ha venduto 32,3 milioni di titoli, consentendo al fondo di private equity L Catterton - proprietario del marchio e di cui è azionista Lvmh - e alla società tedesca di incassare 1,48 miliardi di dollari, un terzo dei quali destinati a Birkenstock, che li userà per ridurre il debito. Nuova linfa per il più che storico marchio tedesco: il primo a produrle fu il ciabattino Johann Adam Birkenstock, nella Germania degli. Anni 1774. Gli ultimi eredi hanno venduto gran parte della società al private equity L Catterton, con i fratelli Christina e Alex Birkenstock che hanno mantenuto quote di minoranza.