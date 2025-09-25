Biostimolanti nuovi alleati degli agricoltori? Un mercato che vale già 5 miliardi di euro

Roma, 25 settembre 2025 – Hanno aperto – lo dicono gli esperti – una nuova frontiera nel settore dell’agricoltura sostenibile, in quanto sono ricavati da materie prime di origine vegetale o animale, dunque da sostanze già disponibili in natura (come alghe, riso, erbe aromatiche). I prodotti cosiddetti ‘biostimolanti’ promettono, oggi, di promuovere la crescita delle colture e la loro resilienza nei confronti dei cambiamenti climatici e degli stress ambientali (temperature elevate, siccità, salinità eccessiva, etc), nonché di migliorare la qualità della produzione agroalimentare, consentendo, al contempo, di mettere in atto pratiche agronomiche sostenibili. Si propongono, pertanto, come alleati del settore agricolo che - ormai da alcuni anni - deve confrontarsi, da un lato, con eventi atmosferici estremi sempre più frequenti e imprevedibili e, dall’altro, con la pressante richiesta di aumentare la produzione agroalimentare per sfamare una popolazione globale in continua crescita. Una richiesta, quest’ultima, che va però conciliata con l’esigenza di produrre con modalità il più possibile rispettose dell’ambiente, preservando le risorse naturali.

Un settore in evoluzione

"I biostimolanti, attualmente, rappresentano una quota rilevante del mercato dei fertilizzanti: parliamo di un genere di prodotto in rapida evoluzione, sostenuto da notevoli investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle aziende del settore - sottolinea Paolo Girelli, presidente di Assofertilizzanti - Negli ultimi 10 anni, l’offerta di questo tipo di formulazioni è cresciuta per oltre il 10% annuo: la stima del mercato europeo si aggira, oggi, attorno ai 5 miliardi di euro. I biostimolanti sono soltanto un esempio dell’impegno costante dei produttori di fertilizzanti – tra cui tante piccole e medie imprese italiane - nel rendere disponibili preparati di alta qualità, pensati per supportare la crescita delle piante e rispondere sempre meglio alle esigenze degli agricoltori e dei consumatori”.

Cosa sono e come funzionano i biostimolanti?

La normativa europea riconosce già i biostimolanti, definendoli “prodotti che hanno la funzione di stimolare il processo di nutrizione della pianta", dunque, finalizzati a migliorare alcune caratteristiche della pianta, tra cui, ad esempio, la tolleranza agli stress abiotici o l’impiego efficiente delle sostanze di cui essa si nutre. Ma i biostimolanti possono agire anche lungo una seconda direttrice, ovvero favorendo un generale miglioramento della “rizosfera”, l’habitat nel quale la pianta vive. Il terreno che circonda le radici, infatti, contiene acqua, sali minerali, composti organici e innumerevoli microrganismi che possono interagire con le radici stesse della pianta, modulandone nutrimento, crescita e possibilità di resistenza agli stress ambientali. Sono ormai numerose le prove scientifiche in grado di evidenziare che specifiche formulazioni biostimolanti - a base di estratti di piante, alghe e microrganismi o altre sostanze - possano svolgere una o più di queste funzioni. Tuttavia, i meccanismi con cui riescono a determinare gli effetti desiderati nei vari casi sono ancora avvolti nel mistero: oltre a essere processi generalmente complessi, sono differenti per ogni prodotto e legati ai particolari principi attivi contenuti. Quel che è certo è che sono adatti per l’impiego in agricoltura sia convenzionale sia biologica.

Le ricerche in corso su pomodori, grano, cocomero

Un recente numero speciale della testata scientifica Physiologia Plantarum (rivista ufficiale della Scandinavian plant physiology Society) è stato interamente dedicato proprio alle potenziali applicazioni dei biostimolanti in agricoltura, a conferma dell’interesse nutrito dal mondo scientifico verso queste nuove formulazioni. Tra le ricerche menzionate, alcune sono di particolare interesse per il settore agroalimentare italiano, in quanto focalizzate sull’impiego di biostimolanti in coltivazioni caratteristiche dell’area mediterranea o usate come materia prima per prodotti tipici made in Italy (pomodoro, frumento, mais, cocomero, etc.), la cui resa è messa a rischio dai cambiamenti climatici. È stato dimostrato, ad esempio, che il trattamento “preventivo” con un biostimolante a base di estratti di due alghe brune diffuse nell’oceano Atlantico aumenta la resistenza del pomodoro allo stress idrico moderato: il prodotto ‘stimola’, infatti, i sistemi antiossidanti enzimatici e non enzimatici naturalmente presenti nella pianta, riducendo gli effetti dannosi dei radicali liberi e tutelandone le funzioni fisiologiche. Ed è sempre una formulazione a base di estratti dell’alga bruna ‘Cystoseira barbata’ a favorire la crescita delle radici e del fusto del frumento (Triticum durum) in germinazione, promuovendo l’accumulo di biomassa e influenzando favorevolmente la morfologia e la capacità di assorbimento delle radici.