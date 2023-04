Biometano in rete dalle vinacce Impianto nella distelleria di grappa

È di Italgas il primo impianto di biometano in rete. Realizzato in una distilleria italiana è "il punto di arrivo di un lungo percorso". Lo afferma Elvio Bonollo, membro della famiglia titolare dell’omonima distilleria a Conselve (Padova) ormai da 4 generazioni. "Portiamo a termine un investimento che ci ha impegnato in due anni in maniera piena – spiega all’inaugurazione dell’impianto – ma il nostro impegno viene da lontano e puntiamo ad azzerare gli sprechi". "La nostra distilleria – spiega – è stata costruita nei primi Anni Sessanta da Giuseppe Bonollo e da allora, oltre a fare grappa, abbiamo portato estrema attenzione al processo di innovazione".

Alla distilleria Bonollo di Conselve, dopo un investimento di 2 milioni di euro, più 500 mila per l’allacciamento, vengono prodotti 2,5 milioni di metri cubi di biometano all’anno, pari al consumo di 3mila famiglie. Attualmente, spiega l’ad di Italgas Reti Pierlorenzo Dell’Orco, la produzione italiana di biometano è pari a circa 500 milioni di metri cubi, con una potenziale produzione di 8 miliardi al 2030. Entro il 2028 Italgas realizzerà 150 allacciamenti.

Red. Eco