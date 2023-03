Bing sfida Google, il motore di ricerca di Microsoft diventa a premi

Il nuovo Microsoft Bing

Da una parte premi in cambio di clic, dall’altra una concorrenza che inizia ad interrogarsi. È il caso di Bing, un motore di ricerca di Microsoft, che ha da poco introdotto la possibilità di accumulare punti, convertibili in premi, in base al numero di ricerche effettuate e non solo. Nonostante la rivale californiana di Mountain View, ovvero Google, rimanga la prima scelta tra gli utenti dell’internet, il motore di ricerca nato dalle ceneri di Live Search negli anni ha fatto molta strada, strappandole una larga fetta di utenti.

Bing Rewards

"Vinci premi senza alcuno sforzo per quello che fai già, ovvero effettuare ricerche su Bing. Devi solo assicurarti di aver eseguito l'accesso al Pc, tablet o dispositivo mobile, guardare i punti che aumentano e riscattarli in cambio di premi", si legge sul sito di Microsoft. I punti, chiamati Bing Rewards, possono essere scambiati per carte regalo, film, giochi, donazioni senza scopo di lucro e altro ancora.

Come guadagnare punti

Uno dei modi più semplici per guadagnarli è usare Bing come motore di ricerca. Un altro modo è quello di rispondere a quiz, sondaggi e altro ancora. Ci sono due livelli per guadagnare premi: livello 1 e livello 2. Una singola ricerca ti fa sempre guadagnare tre punti, ma il limite giornaliero di punti guadagnabili dipende dal tuo livello. Per 42.000 punti (35.000 per chi è di livello 2), ad esempio, puoi avere 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate, che garantisce agli utenti l'accesso a un catalogo di videogiochi, anche nuovi al day-one.

Carte regalo

Ci sono poi le carte regalo: 10 euro su Asos in cambio di 15mila punti, o 5 euro di carta prepagata per la spesa al Carrefour per 7.500 punti. La lista è lunga e tiene conto di vari tipi di esigenze.

Cento milioni di utenti

Bing Rewards non è solo uno stratagemma di marketing. Microsoft lo usa anche per aumentare la consapevolezza di varie funzionalità che gli utenti potrebbero non sapere di esistere. In poche parole per cercare di attirare gli utenti di Google, che tradotto significa maggiori guadagni. Microsoft ha annunciato una nuova versione di Bing nel febbraio 2023. Il motore di ricerca rinnovato utilizza l'intelligenza artificiale, un nuovo chatbot simile a ChatGPT che piò aiutarti con ricerche più complesse. A un mese dal suo lancio, secondo Yusuf Mehdi, vicepresidente di Microsoft per Modern Life, Search and Devices, avrebbe superato i 100 milioni di utenti attivi giornalieri. "Una cifra che rappresenta un punto di partenza per il team di Redmond, non di arrivo", ha spiegato il manager. Microsoft è passata all’attacco, ora bisognerà attendere le contromosse dei colossi della tecnologia, come Google, Apple, Amazon e Meta.