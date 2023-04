Rai, Agnes: “Ho votato per senso di responsabilità il bilancio”

“Ho votato per senso di responsabilità il bilancio e per quanto concerne il piano immobiliare abbiamo approvato un importante accordo con la Fondazione Fiera Milano per la rilocalizzazione del Centro di Produzione Rai di Milano. Ma soprattutto abbiamo approvato una riqualificazione di tutti i cespiti aziendali partendo da Roma. Bisogna essere al passo con i tempi e l'obiettivo è rendere i centri di produzione innovativi e tecnologicamente avanzati. Si tratta di un punto nodale del Piano immobiliare che la Rai intende realizzare nei prossimi dieci anni per riqualificare le proprie infrastrutture su tutto il territorio nazionale”. Lo afferma all'Adnkronos la consigliera d'amministrazione della Rai Simona Agnes commentando la seduta del Cda che oggi ha esaminato e approvato a unanimità il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 illustrato dall’ad Carlo Fuortes. In una nota la Rai evidenzia “un risultato netto consolidato in pareggio e una posizione finanziaria netta che, pur risultando negativa per quasi 580 milioni di euro, è comunque attestata su livelli di sostenibilità”.