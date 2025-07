Bilancio Inps, meno risorse per la povertà, più fondi per l'occupazione

Roma, 1 giugno 2025 – Nel 2024 l'Inps ha erogato per l'Assegno di inclusione sociale 4 miliardi e 442 milioni oltre a 260 milioni per il Supporto formazione lavoro. È quanto emerge dal bilancio consuntivo dell'Inps per l'anno 2024 approvato oggi dal Civ dell'Istituto, secondo il quale nell'anno sono stati erogati anche 30 milioni per il Reddito di cittadinanza. Nel 2023 erano stati erogati per il Reddito di cittadinanza 6 miliardi e 688 milioni. Nella parte di rendiconto che riguarda l'inclusione sociale nel 2024 è invece aumentata la spesa per gli assegni e le pensioni sociali (a 6.411 milioni dai 5.781 del 2023) e per le prestazioni di invalidità civile a 22.856 milioni da 21.619). Nel complesso per l'inclusione sociale nell'anno si sono spesi 33.998 milioni dai 34.104 del 2023 (-0,3%).

La spesa Inps per sgravi contributivi, sottocontribuzioni e agevolazioni per l'occupazione nel 2024 sale, invece, a quota 42,428 miliardi con un aumento del 34% sul 2023. Mentre per l'assegno unico per i figli siano stati spesi nell'anno 20,074 miliardi con una crescita del 10%. I trasferimenti da parte dello Stato ai quali si riferiscono tra le altre anche queste spese ammontano a 180,544 miliardi con una crescita di oltre 16 miliardi rispetto al 2023. Sono i numeri principali di un rendiconto che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 15 miliardi di euro, con un risultato economico di esercizio positivo per 1,02 miliardi e con un avanzo patrimoniale netto che passa da 29,78 a 35,31 miliardi. “Nel 2024 le entrate complessive sono state 573,12 mld, di cui 284,04 mld di entrate contributive – spiega Alessandro Tombolini, direttore centrale Bilanci dell’Inps – in crescita del 5,5 % rispetto al 2023 – e 180,74 mld di trasferimenti correnti dalla fiscalità generale (in crescita del 9,7%). Le uscite complessive ammontano a 558,12 miliardi di cui 417 per prestazioni istituzionali. Queste ultime, quindi, sono cresciute del 4,9%.” Il 2024 ha fatto registrare rispetto all’anno precedente un incremento della spesa per le pensioni previdenziali di 16,4 miliardi arrivando complessivamente a 320,5 miliardi, con una crescita rispetto all'anno precedente del 5,4%, derivante quasi per intero dalla rivalutazione delle pensioni a fronte dell'impennata inflazionistica registratasi l'anno precedente. Nel 2024 c’è stato anche un aumento della spesa per il sostegno al reddito con un incremento di 0,5 miliardi passando da 18,4 a 18,9 mld, in particolare per la crescita dei trattamenti di disoccupazione e di integrazione salariale. Le spese per l’inclusione sociale sono sostanzialmente invariate (-0,1 miliardi) ma con un ulteriore calo delle prestazioni finalizzate al contrasto della povertà (meno 1,9 mld sul 2023, meno 3,3 mld sul 2022) e un aumento di 1,2 mld per le prestazioni di invalidità civile. Crescono ulteriormente le spese a sostegno della famiglia che passano da 23,8 a 26,1 miliardi. Dal Rendiconto emergono con particolare rilievo i crediti per contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti che, a fine 2024, ammontano a complessivi 119,1 mld con una riduzione di 8 mld rispetto all’anno precedente, riduzione derivante dall’annullamento dei debiti contributivi a seguito delle operazioni di saldo e stralcio previste dai recenti interventi normativi. Gran parte di questi crediti sono a rischio di inesigibilità e a fronte di tale evenienza è stato alimentato il Fondo svalutazione crediti contributivi che ammonta, nel 2024, a 94,4 mld, in calo di 8,2 mld rispetto al 2023. “Il Rendiconto 2024 evidenzia anche quest’anno un risultato positivo per l’Istituto e, al contempo, fornisce diversi spunti di analisi e di riflessione” – sottolinea Roberto Ghiselli, Presidente del Civ –. Si conferma una tenuta complessiva del sistema che comunque, in prospettiva, si dovrà misurare con le trasformazioni demografiche, tecnologiche e del mercato del lavoro – prosegue Ghiselli – e con le ricadute che queste trasformazioni determineranno sul sistema previdenziale. E’ quindi importante che il Paese sappia individuare una coerente strategia per far fronte a queste sfide e garantire una prospettiva di sostenibilità del sistema, da un punto di vista economico ma soprattutto sociale, attraverso politiche che sostengano lo sviluppo di qualità del tessuto produttivo e dell’occupazione, in grado quindi di incidere positivamente sui principali fattori di stabilità del sistema previdenziale ad iniziare dalla crescita delle retribuzioni e dal conseguente gettito contributivo.”