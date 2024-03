Bilancio 2023 in utile per 25,6 milioni. Ricavi a 310,8 milioni di euro (+16,6%) Il Consiglio di Amministrazione di Italian Design Brands ha approvato la relazione finanziaria annuale 2023: ricavi in crescita del 16,6% a 310,8 milioni di euro, EBITDA a 54,3 milioni e utile netto a 25,6 milioni.